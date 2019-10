Alta tensione nella maggioranza. I 5S furiosi: "Zingaretti ricatta?"

Torna alta la tensione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. I pentastellati non hanno affatto gradito le parole di questa mattina di Nicola Zingaretti ("Alleanza unita o cadono le basi del governo"). "Zingaretti dichiara che o si va insieme alle regionali o rischia il governo. Cos'è un ricatto? Se avessi voluto fare da stampella al PD dieci anni fa mi sarei iscritta in altri partiti di certo non nel M5S!". Così twitta la deputata 5 Stelle e vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni.



Di Maio chiude la porta a Zingaretti: "No a intese strutturali con il Pd" - Alleanza duratura tra M5S e Pd o i presupposti per il governo vengono meno? A Zingaretti "rispondo col sorriso. Siamo passati dal 'mai col M5S' all''alleanza strutturale col M5S'. Io dico soltanto che in questi giorni ho fatto incontri con i rappresentanti del territorio, di Regioni come la Calabria, l'Emilia Romagna, ho sentito tanti attivisti e non c'è la volontà di fare alleanze strutturali col Pd". Lo dice il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di MAIO, rispondendo alle domande dei cronisti in Senato. "Il M5S è post ideologico", ha sottolineato il ministro degli Esteri, che ha aggiunto: "Stiamo realizzando un programma" al governo, "ma da qui a parlare di alleanze strutturali... io credo non ci siano proprio i presupposti".

Di Maio: l'Umbria ha dimostrato che con alleanze M5s perde - "Il voto Umbria ahimè, dimostra che quando ti metti insieme a uno dei due poli c'è una parte di chi ti votava che non ti vota più, perchè il M5s è stato creato come altro e quindi deve restare terza via". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico M5s a margine dell'informativa al Senato. "Quanto è stato deciso in Umbria è stata la soluzione che ci ha fatto capire che non è quella la strada", dice a proposito dell'alleanza con il Pd. "In Emilia e in Calabria sarà una campagna difficilissima ma ieri sera abbiamo deciso che andremo da soli. Questo non significa non mettersi insieme a liste civiche e trovare candidati oltre il Movimento ma nell'ambito di una terza via". Il ministro degli Esteri chiarisce che "non è un problema di quetso Pd. Con Zingaretti e Franceshcini lavoro benissimo, con molta più serenità del governo precedente". Infine Di Maio invita a non leggere "ogni elezione regionale come una minaccia per il governo" dal momento che "da qui a maggio ci sono sette elezioni regionali. Le persone vogliono piuttosto sapere come incide sulla loro vita la manovra di bilancio".

Regionali, Di Maio: "In Emilia Romagna e Calabria andremo da soli"

Di Maio: "Nel Governo attuale si lavora meglio che nel precedente"



Di Maio: "Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd"



LE PAROLE DI ZINGARETTI

ZINGARETTI: O SI COSTRUISCE ALLEANZA CON M5S O NIENTE GOVERNO - "O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno". Lo ribadisce a Radio Capital Nicola Zingaretti, segretario del Pd. Per il leader dem "quella di Di Maio" che da' per archiviata l'intesa coi Democratici "e' una posizione debole, perche' il M5s governa col Pd. E vuole governare per altri tre anni con il Pd e non un piccolo paese dell'entroterra ma la Repubblica italiana. E' inutile giocare con le parole: o l'alleanza e' unita da una visione del futuro o non c'e'. Io credo che questa visione vada costruita al piu' presto".