Ambiente, Di Maio: "Non amo 'il giorno del' ma sostengo Greta"

"Chi mi conosce sa che non sono un grande amante delle 'giornate del'. Penso che, specie quando si tratta di temi cruciali come la salute del nostro pianeta, limitarli a 24 ore di finto interesse significhi spesso sminuirli. Ma oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e, come al solito, tutti hanno fatto a gara a chi è più amico di Greta Thunberg. A dare smodate prove d'amore per l'ambiente, oggi, sono in particolare quelli che avrebbero dovuto tutelarlo negli anni passati". Così Luigi Di Maio su Facebook. "Quelli a favore delle trivelle, che avevano persino nascosto nello 'Sblocca Italia' norme che le avrebbero favorite e rese strategiche, ma che noi abbiamo bloccato - attacca - Quelli delle inutili grandi opere, che hanno reso l'Italia fragile, ma a cui siamo corsi ai riparicon un Piano Marshall da 6,5 miliardi per la tutela del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico. Quelli a favore dell'acqua privata, che hanno devastato una proposta di legge popolare, nata da un referendum e contro cui ci stiamo battendo, da soli, per approvare la nostra che faccia tornare veramente le nostre acque nelle mani dei cittadini. Quelli contro il carbone, ma che non hanno mai avuto il coraggio di mettere per iscritto la chiusura delle centrali con impegni vincolanti, mentre noi abbiamo preso un impegno con l'Europa per spegnerle entro il 2025".

"Sono sempre loro - incalza ancora Di Maio - quelli che trattavano il ministero dell'Ambiente come la poltrona da dare all'alleato politico, un contentino da dare al partitino in appoggio per tenerlo buono. Siamo la prima forza politica dopo decenni ad avergli dato nuovamente dignità, facendo ministro Sergio Costa, il comandante dei Carabinieri che combatteva la camorra nella Terra dei Fuochi". "Mi spiace forse rompere questo alone di perbenismo che anche oggi si è creato intorno a un tema troppo importante, ma la realtà è questa, è diversa dai tweet colorati che hanno infestato questa giornata e dura più di 24 ore. Per il MoVimento 5 Stelle la giornata dell'ambiente era anche ieri e lo sarà pure domani, dopodomani e tutti i giorni a seguire. È nel nostro Dna, è una delle nostre stelle. E per questo continueremo a difenderlo e a rispettarlo", conclude.