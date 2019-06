Ambiente: M5s, “festeggiamo con il piano Aria pulita”

"Oggi celebriamo la giornata mondiale dell'ambiente: tema di quest'anno è l'inquinamento atmosferico, per il quale questo Governo ha firmato, proprio ieri, il Protocollo d'intesa AriaPulita con cui stanzia 400 milioni di euro all'anno, per il triennio 2019-2021. Risorse che andranno a finanziare un programma nazionale di contenimento dell'inquinamento atmosferico, con 400 milioni di euro dei quali quasi la metà per le quattro regioni del bacino padano le più colpite in Europa. Solo in Italia muoiono 90mila persone all'anno per lo smog e tante altre si ammalano, generando un costo sanitario di circa 70 miliardi all'anno". Lo affermano in una nota i deputati M5s in commissione Ambiente. "Per il MoVimento 5 Stelle - sottolineano - il contrasto ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico rappresentano pilastri fondamentali. Sono i fatti a dimostrare che siamo e saremo in prima linea in queste battaglie. In meno di un anno abbiamo aumentato i canoni di concessione alle trivelle, fermato 157 permessi di ricerca di idrocarburi e bloccato 8 nuovi pozzi di petrolio, nonché gli incentivi agli inceneritori, segno concreto del cambio di passo che vogliamo dare al Paese. Stiamo lavorando per convertire l'Italia all'economia circolare, dove i rifiuti diventano una preziosa risorsa. Stiamo combattendo per liberare il mare dalle plastiche e con il Salvamare avremo un nuovo strumento importante per farlo. Tante cose sono state fatte e su molte altre stiamo lavorando". Proseguono i deputati M5s: "Mettiamo in chiaro una cosa: noi siamo per i sì, sì al diritto alla salute, sì ad un ambiente sano per noi e per i nostri figli. Questo è quello che vogliamo e per cui stiamo lavorando. Tutto si può fare, ma sempre tenendo ben chiaro che la tutela dell'ambiente non può essere sottovalutata per nulla al mando. Purtroppo la situazione di emergenza ambientale che ereditiamo ci obbliga a prendere decisioni diverse dal passato, che forse possono suonarci scomode, ma la rivoluzione verde che perseguiamo deve passare da questo cambiamento. La nostra visione del futuro è fondata su un progresso economico e sociale che vadano di pari passo con la tutela dell'ambiente. La riconversione ecologica dell'economia è già in atto grazie a tutti i ministri del MoVimento 5 Stelle impegnati a gettare le basi per un'Italia sostenibile, per un futuro più vivibile, meno inquinato e pronto a contrastare i cambiamenti climatici".