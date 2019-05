Amministrative, a Firenze e Bari Pd avanti. Livorno al ballottaggio, addio 5S

In corso lo spoglio nei quasi 3.800 comuni dove oltre 16,4 mln elettori sono stati chiamati al voto. Lo spoglio riguarda anche la regione Piemonte. Un test importante per molte grandi città con cinque capoluoghi di Regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. A questi centri si aggiungono una ventina di capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Comunali: primi dati, M5S perde Livorno, verso ballottaggio csx-cdx

Il Movimento 5 Stelle perde anche Livorno. Dopo i risultati ancora non ufficiali che arrivano dai seggi, per il governo della prima città della Toscana a guida pentastellata (il sindaco Filippo Nogarin, che poi ha scelto di non ricandidarsi lasciando spazio alla sua vice Stella Sorgente) si profila infatti un ballottaggio al secondo turno fra il candidato del Pd Luca Salvetti e il candidato del centrodestra Andrea Romiti. Dopo cinque anni di esperienza con il Movimento 5 Stelle, il capoluogo labronico ha scelto di affidarsi ad un'altra coalizione. Se sarà di centrosinistra oppure di centrodestra lo deciderà il ballottaggio del prossimo 9 giugno.

Comunali: Campobasso, I proiez.Rai, testa a testa M5S e centrodestra

A Campobasso, con copertura campione del 15%, è testa a testa (34,5%) tra Roberto Gravina, candidato sindaco per i Cinque Stelle e Maria Domenica D'Alessandro sostenuta da 'Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, È Ora, I Popolari'. Il sindaco uscente del capoluogo molisano Antonio Battista, sostenuto da Partito Democratico, La Sinistra, Centro Democratico-Italia in Comune, è al 27,4% mentre Paola Liberanome di 'Io Amo Campobasso' è al 3,5%. E' la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, ricerca soggetta ad errore statistico, delle 15.21.

Comunali: Modena, I proiez. Rai, Muzzarelli (Cs) avanti con 51,3%

Gian Carlo Muzzarelli, del Centrosinistra, in testa a Modena con il 51,3%, secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai. A seguire il candidato di Centrodestra Stefano Prampolini con il 30,6%, Andrea Giordani del M5s con il 12,3%. Infine Carolina Coriani con il 2,9%.

**FLASH -FIRENZE: VIMINALE (5 SU 360), NARDELLA 58,1% BOCCI 27,7%- FLASH** =



Comunali: Potenza, I proiezione Rai, Lega in testa poi civica, fuori Pd

A Potenza è in netto vantaggio Mario Guarente (Lega), candidato sindaco del centrodestra, che secondo la I proiezione Rai, con un campione del 16%, si attesta al 46,7%. Seguono Valerio Tramutoli (Basilicata possibile) al 25,9% e Bianca Andretta (centrosinistra) al 18,4%, che resterebbe dunque fuori dal ballottaggio, così come Mario Falconeri (M5s) al 6,7%.

Comunali: Perugia, 1* proiezione Rai, Romizi 54,6%, Giubilei 30,5%

A Perugia Andrea Romizi, candidato sindaco del centrodestra, è in netto vantaggio con il 54,6%, secondo la prima proiezione Rai, con una copertura del campione del 16%. Segue Giuliano Giubilei del centrosinistra al 30,5%. Più staccata la candidata M5s, Francesca Tizi, data al 7%.

Comunali: Lecce, I proiez. Rai, Salvemini in testa con il 49,7%

Carlo Maria Salvemini, del Centrosinistra, in vantaggio a Lecce, secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con il 49,7%. A seguire il candidato del Centrodestra Saverio Congedo detto Erio con il 33,2%; quindi Adriana Poli Bortone con il 10,1% e Arturo Baglivo con il 5,8%.