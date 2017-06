Amministrative, Salvini: Renzi sa che perde, ha chiesto ai tg di non parlarne

"Sto facendo fino a dieci incontri al giorno sulle Amministrative ed è una vergogna l'informazione italiana che sta negando il voto dell'11 giugno. Ho il dubbio che Renzi abbia chiesto alle redazioni di non parlarne perché sa che perde, ma molta gente non sa che si vota a Genova, a Verona, a Piacenza e in tante altre città in giro per l'Italia". Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini.



"C'è una disinformazione incredibile a livello dell'11 giugno, e se questa è l'anti-camera di quello che ci aspetta per le Politiche siamo a posto", attacca il leader leghista. "Loro puntano a non far sapere alla gente che si vota adesso e che si voterà dopo perché meno gente vota e meglio è per loro. Fortunamente esiste la Rete, esiste l'online, esistono i giornali web come Affaritaliani.it e quindi, al di là del Tg1 o di quelli che controllano loro, l'informazione tira. Però è vergognoso il silenzio del 99% dei giornalisti sulle elezioni amministrative di domenica prossima".



Secondo lei ci sarebbe davvero lo zampino di Renzi? "Nulla succede per caso. La Rai, nonostante il licenziamento di Campo Dall'Orto, è sempre dalla parte di chi governa, basta guardare i minuti ridicoli dedicati alla Lega nei tg, rispetto a Renzi, Grilo e allo stesso Berlusconi. Però gli faremo una bella sorpresa. Facendo dieci incontri al giorno da Nord a Sud e città per città l'11 giugno gliela facciamo vedere noi".



Anche Mediaset parla poco delle Amministrative... "Se guardo i telegiornali, tutti tranne qualche rara eccezione, non mi accorgo che milioni di italiani dmenica prossima votano. Ma vale per tutti, compresa Sky. Ci hanno fatto due palle così con le primarie del Pd per due mesi e morire se facessero un confronto su Genova, Padova, Verona, Piacenza, Palermo o Como. Zero. Renzi e quelli del Pd sanno che perderanno queste Amministrative e quindi meno se ne parla, meno gente vota e meglio è per loro", conclude Salvini.