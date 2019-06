Anche Giorgetti si rimette in riga: "Conte ha detto le mie stesse cose"

"Oggi scherzavamo con Conte, ha detto le stesse cose che ho detto io tre settimane fa e, quindi, sono assolutamente convinto dalle sue parole. Poi tre settimane fa sembrava che io volessi chissà cosa quando ho detto che così non si poteva andare avanti. Ieri mi sembra che Conte abbia detto la stessa cosa, quindi non posso che essere d'accordo con lui". A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un convegno a Villa Magnisi a un convegno organizzato dalla Fondazione Bellisario delegazione Sicilia, dall'Ordine dei Medici e dalla Federazione Scherma, per parlare di professionismo nello sport 'al femminile', insieme alle due protagoniste, le olimpioniche Valentina Vezzali e Bebe Vio.

GOVERNO: GIORGETTI, 'CONTRATTO? CLAUSOLE RESCISSORIE NON ADEGUATAMENTE PREVISTE' - "Il contratto deve essere interpretato. Le clausole rescissorie? Mi sembra che non fossero previste adeguatamente". A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il contratto di governo 'regge' alle stoccate degli ultimi giorni.

GOVERNO: GIORGETTI, 'ARBITRI IMPORTANTI COME NELLA SCHERMA' - "Di Maio alla spada, Salvini alla sciabola e Conte al fioretto?". "Non è male come immagine. Ma come nella scherma sono molto importanti gli arbitri. Non sono importanti come in passato ma restano importanti". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a Palermo per partecipare a un convegno su donne e sport organizzato tra gli altri dalla Federazione Scherma, ha risposto ai cronisti che gli hanno proposto l'immagine della scherma per indicare il Governo.

GOVERNO: GIORGETTI, 'VOTO ANTICIPATO? E' TUTTO L'ANNO CHE VOTIAMO...' - "Il voto anticipato? E' tutto l'anno che votiamo, abbiamo votato dappertutto". Lo ha detto il sottosegretario Giorgetti a Palermo parlando con i cronisti dell'ipotesi voto anticipato.

GOVERNO: GIORGETTI, 'IMPORTANTE INIZIARE A PARLARE, DAVANTI PAESE SFIDE SERIE' - "L'importante è che ci si cominci a parlare. L'ho detto in campagna elettorale e poi qualcuno ha fatto delle polemiche. Semplicemente o si dà un metodo di lavoro o è veramente difficile, perché le sfide che ha davanti il Paese sono serie, importanti, già da domani". Lo ha detto a Palermo il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che ha aggiunto: "Nei prossimi giorni, vediamo cosa succede per quanto riguarda l'Europa. Io dico che bisogna attrezzarsi alle sfide che arrivano anche da fuori".