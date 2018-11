Anticorruzione, M5S contro Repubblica. "De Benedetti un illustre prescritto"

"Come mai oggi Repubblica non ha minimamente ricordato ai cittadini e ai propri lettori che il suo editore e tesserato del PD Carlo De Benedetti è stato un illustre prescritto? La vicenda, nota a tutti, riguarda i 10 miliardi di tangenti per le telescriventi venduti alle Poste, di cui è stato protagonista proprio De Benedetti. Consigliamo a Repubblica di iniziare ad informare i cittadini con obiettività, a cominciare dalle notizie che riguardano il gruppo editoriale di cui fa parte". Così in una nota il vice presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri.