Anticorruzione, maggioranza battuta. Ko con il voto segreto sul peculato

Anticorruzione: Salvini, abolirei voto segreto ma lo approveremo

Un incidente di percorso che avra' come effetto quello che il ddl anticorruzione verra' approvato ancora prima, con il voto segreto che io abolirei. Gli italiani hanno il diritto di sapere chi vota cosa. Non mi interesso di responsabili: nascondersi dietro al voto segreto e' da vigliacchi, chiunque lo faccia. Detto questo l'impegno e' di approvare l'anticorruzione perche' io i corrotti li voglio in galera". Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi a proposito dei voti mancati al governo sul ddl anticorruzione.

Anticorruzione: 36 franchi tiratori, M5s-Lega 'perdono' 100 voti

Sono 107 i voti che sono venuti a mancare alla maggioranza M5s e Lega sullo scrutinio segreto in cui il governo e' stato battuto. Ma, soprattutto, sono 36 i franchi tiratori. La maggioranza giallo-verde, infatti, puo' contare su 346 voti, ma i contrari all'emendamento del deputato del Misto ex M5s Catello Vitiello sono stati 239, quindi appunto 107 voti mancanti. Tuttavia, a questi voti mancanti vanno sottratti i deputati in missione e quindi assenti 'giustificati'. Guardando i tabulati della votazione, sono 91 i leghisti che hanno partecipato al voto, mentre sono 184 i pentastellati che hanno votato: per un totale di 275 voti. Il che vuol dire che sono 36 i franchi tiratori. Se si sottrae ai 275 della maggioranza che hanno partecipato al voto i voti contrari che si sono fermati a 239, appunto, si ottengono 36 franchi tiratori. Per la Lega in missione ne risultano 25, per i 5 stelle 27. Sono infine 45 i voti di scarto tra opposizioni e maggioranza nella votazione 'incriminata', che hanno fatto si' che il governo venisse battuto.

Anticorruzione: Colletti (M5s), alcuni Lega votato con opposizioni

"La maggioranza e' stata battuta da un emendamento salva ladri che salverebbe (da una condanna piu' pesante) politici, di destra e sinistra, attualmente sotto indagine, sotto processo, ovvero anche condannati in primo grado per peculato. Tutte le opposizioni ovviamente hanno votato compatte come, credo, molti esponenti della lega (che si sono anche assentati al momento del voto)". Lo scrive su facebook Andrea Colletti del M5s.

Anticorruzione: Iezzi (Lega), governo sotto? Colpa dei 'fichiani'

"Sono i 'fichiani' che hanno votato per mandare un segnale. Cercano una scusa per non votare il dl sicurezza". Cosi' Igor Iezzi, deputato della Lega, l'umo a cui Matteo Salvini ha messo in mano il dossier anticorruzione, in particolare per la parte relativa ai partiti, legge il voto in cui il governo e la maggioranza sono stati battuti

Anticorruzione, maggioranza battuta. Ko con il voto segreto sul peculato

La maggioranza e' stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, e' a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato e i 5 stelle contrari. I voti a favore sono stati 284, i voti contrari 239. Il presidente Fico ha sospeso l'Aula per trenta minuti.

CORRUZIONE: GELMINI, GARANTISMO VINCE SU GIUSTIZIALISMO MANETTARO - "Riteniamo attraverso il voto segreto diaver garantito la libertà di espressione di quest'aula. Dopo giorni digiustizialismo manettaro, se oggi quest'aula si e' espressa a favoredel garantismo e' nell'interesse degli italiani". Lo ha detto lacapogruppo di Fi alla Camera Maristella Gelmini, dopo che lamaggioranza è stata battuta in aula a Montecitorio su un emendamentoal ddl Bonafede.