Fake Society, la lobotomizzazione della società è appena iniziata

"We have reached a fork in the road: we have to choose whether to leave the internet like it is, the wild west, or whether it needs rules that appreciate the way communication has changed. I think we need to set those rules and this is the role of the public sector." E' il pensiero che Giovanni Pitruzzella, capo dell'Antitrust, ha affidato alle colonne del FT. Si sta facendo strada sempre con più insistenza che internet debba in qualche modo essere regolamentato perché non diventi un far west ideologico. La proposta è quella di dare il via ad una serie di agenzie europee indipendenti che intervengano rapidamente non appena vengano diffuse notizie ritenute false. E' qui c'è un primo punto di riflessione: chi nominerebbe queste agenzie, da chi sarebbero composte? quali sono le notizie che sarebbero ritenute vere e quelle false? E soprattutto perché solo ora viene fuori la necessità di un dibattito in tal senso?

Chi segue un po' più da vicino il mondo dell'informazione si è accorto che le cosiddette "fake news" sembrano avere un risvolto sempre più importante nell'influenzare gli andamenti politici ed economici del mondo. La discussione è nata prepotentemente con l'elezione di Donald Trump in America. La notizia che lo staff della Clinton ha più volte rilanciato è stata quella che l'elezione del miliardario sia stata illegittima. E molta parte dell'elettorato americano ed internazionale ne è ancora convinto. Quella americana è stata una campagna elettorale senza esclusione di colpi, dove addirittura i servizi segreti sembrano aver influenzato la decisione elettorale; non ultimi gli hacker russi sembrerebbero aver violato mail personali dello staff presidenziale per favorire Trump. Ebbene tutto ciò è risultato falso. Come falsi si stanno rivelando gli scandali sessuali che lo coinvolgerebbero. Trump ha vinto nettamente ed in piena regola; il problema è che la cricca della Clinton non ha accettato la sconfitta, come non la sta accettando l'attuale presidente USA che continua in modo del tutto irriverente a firmare decreti fino all'ultimo momento nel tentativo scorretto e disperato di lasciare il peggior futuro all'inquilino della Casa Bianca. La verità in questo caso è stata talmente capovolta che la verità vera è diventata "fake" mentre la menzogna è diventata verità. Dunque la cosiddetta post-verità è diventata un' arma a doppio taglio. Il Potere in carica ha il diritto autoreferenziale di sfornare la vera verità e non vuole essere contraddetto.

Nasce da questa riflessione l'esigenza reclamata da Pitruzzella. La verità le deve dire solo il Potere, quello che deve e vuole essere riconosciuto. Chi non è d'accordo deve essere ridotto al silenzio, velocemente e con pene esemplari. L'appello di Pitruzzella ad impugnare da parte di Bruxelles il filtro delle notizie che possono essere divulgate è emblematico. La dittatura informatica, dopo quella economica imposta con la nascita dell'Euro deve essere completata. Ogni rivoluzione tecnologica porta con sé una componente distruttiva e frantuma vecchi equilibri. E' quello che è successo con la nascita di internet. Riflettiamo: con la rivoluzione industriale si è arrivati alla massificazione dei prodotti, la loro produzione in serie ha come esito finale il livellamento dei prodotti. Lo si sta vedendo con la nascita continua di catene in franchising, un taylorismo fordista del consumo, già invocato da Popper, padre della "società aperta": tutti devono essere liberi nel pensiero purché istruiti a dovere su cosa e come comportarsi: i comportamenti: devono essere massimamente liberali, senza se senza ma, purché approvati dal Potere. È in questa direzione che si muovono le idee degli speculatori finanziari come Soros, uno dei maggiori finanziatori dei diritti LGTB. E' dunque diventato molto "liberal" oggi far sposare omosessuali, dare loro solo diritti e scioglierli con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno (come prevedono i decreti attuativi che il governo di Gentiloni ha recentemente approvato). E' questa la legge sbandierata oggi come progresso culturale in cui si mette come punto fermo la distruzione della famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale deve essere annientata in nome del liberalismo consumista e comunista. La scuola non deve essere selettiva, è vietato bocciare, ha detto la neo ministra dell'istruzione (terza media, quarant'anni di CGIL). Secondo questa incompetente è proprio questo che genera il fenomeno del bullismo. E' il capovolgimento della verità perché nella vera logica scolastica se un alunno a diciotto anni facesse ancora la prima elementare, forse, si troverebbe lui leggermente a disagio e proverebbe un sentimento di vergogna che lo umilierebbe ogni giorno. Sarebbe lui il "bullizzato".

La società deve essere femminilizzata per forza, i maschi essere prevalentemente effeminati perché solo una società femminea è più facile da soggiogare ed essere agevolmente conquistata da altre culture come quella islamica. E' per questo motivo che ovunque si auspicano governi "rosa", quote "rosa" ed è per questo motivo che il dibattito sul "gender" diventa così importante. Tutto deve essere "rosa", i bambini devono diventare possibilmente gay fin dalla tenera età, le bambine lesbiche. E anche la verità deve essere "rosa", ridotta a gossip, meglio se detto e ribadito dalla bocca di una D'Urso o di una De Filippi, icone del trash intellettuale. L'idea che ne risulta è un cocktail fatto di individualismo sfrenato, edonismo parossistico, sdoganamento dell'estetica coatta. Siamo entrati in una sorta di "epica della società", una enorme "fake society" in cui non ci devono essere più appigli, più certezze. Tutto deve essere liquido, come diceva il celebre sociologo Baumann. Una galassia populista e comunista, condita dalle lacrime, dove i sentimenti sono mercificati, falsati, fatti a pezzi, assurti a emblema del degrado morale e familiare.

Questi esempi però non sono condannati da Pitruzzella, anzi sono quelli, secondo lui, da imitare. Tutto ciò non deve essere bloccato, anzi deve essere giornalmente mostrato. Queste idee diventano più che legittime. Sono i veri esempi che i Poteri forti vogliono e sponsorizzano (non a caso la De Filippi è stata invitata a Sanremo); sono quelli, come dicevo, che tanto sono cari ai finanzieri come Soros. "E' ora -aggiunge Pitruzzella- che il dibattito faccia dei passi avanti, è arrivato il momento di cimentarsi con la prassi, la concretezza delle scelte e degli strumenti. Spero che ben presto qualcuno si sporchi le mani".

Il prossimo passo è segnato: dopo aver disintegrato la società, la famiglia, il risparmio, la religione, i valori, non resta che ridurre la gente al silenzio intellettuale.

La lobotomizzazione della società è appena iniziata.