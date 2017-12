Ap, "Separazione consensuale". Ok della Direzione Nazionale

Il documento per la separazione consensuale di Ap, che mantiene al momento invariati i gruppi parlamentari, è stato votato all'unanimità dalla Direzione Nazionale. C'è accordo anche sull'attribuzione dei simboli. A chi vuole un'alleanza con il Partito Democratico, resterà quello di Alternativa Popolare, ai secondi quello di Ncd.

Centrodestra, Lupi: Salvini? Diversità non ostacola governo insieme

"Conosco Salvini dal 1993, penso anche io sia una bravissima persona. Ha ragione, abbiamo idee diverse ma questo non ci ha impedito di governare in Lombardia, a Genova, La Spezia, Frosinone o Catanzaro. E grazie a questa diversita' a Monza ha vinto il centrodestra. Se si vuole vincere lo si puo' fare solo con il centro moderato". Lo afferma il coordinatore di Ap Maurizio Lupi prima di entrare in Direzione.