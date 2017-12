Ap, stop all'alleanza con il Pd. "Non è vero che Salvini non ci vuole"

Ap: Lupi, divisi su prospettive. Alternativi al Pd

"Siamo accomunati dal giudizio per cui noi di Alternativa popolare, abbiamo portato l'Italia in porto. Abbiamo fatto un gesto di grande responsabilita'. Ora ci stiamo dividendo sulla prospettiva delle nuove rotte". Lo ha detto Maurizio Lupi al termine della direzione di Ap, che e' stata aggiornata a domani. "Penso che oggi serva una proposta seria, moderata e liberale, alternativa al Pd - ha aggiunto - con cui abbiamo legittimamente governato, ma che dia una prospettiva a tante persone che si riconoscono in una idea moderata. A noi spetta questo anche unendo le altre forze. Si governa solo con il centro e l'Italia puo' essere salvata e governata da una proposta di centro seria" ha concluso.