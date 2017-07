Appello a Renzi, Salvini e Di Maio

Da una parte Silvio Berlusconi, dall'altra una team composto da Pierluigi Bersani, Massimo D'Alema e Giuliano Pisapia uniti nella nuova creatura di sinistra 'Insieme', sono alla ricerca spasmodica di un ritorno sulla scena politica.

Il primo rivendicando ( e non si capisce a che titolo) una prossima leadership del centrodestra, gli altri immaginandosi nuovamente alla guida di un centrosinistra che, così come se lo immaginano, è probabilmente ormai solo nei libri di storia.

POLITICA E CAMBIAMENTO. BASTA CON LA VECCHIA ARGENTERIA

L'Italia, ora più che mai, non ha bisogno di rispolverare e ritirare fuori, con tutto il rispetto, la vecchia argenteria, ma necessita di predisporre nuove posate, più leggere ma dal design innovativo.

Perchè adesso più che mai?

Perché dopo dieci anni il paese sta ripartendo. Le sue due regioni di punta, Lombardia e Veneto, guidano la ripresa seguite da altre come Emilia Romagna, Toscana e Piemonte che stanno scaldando i motori.

POLITICA E CAMBIAMENTO. ITALIA IN RIPRESA

Pure le stime del Fondo Monetario Internazionale parlano di una crescita per il 2017 dell'1.3% , superiore alle aspettative.

Molti i segnali positivi : aumento dell'export, crescita dei consumi, maggiore propensione al risparmio, un'imprenditoria più forte e fiduciosa.

Dopo dieci anni di sofferenza si ricomincia a vedere la luce .

Certo rimangono molti nodi atavici da sciogliere , come una pubblica amministrazione inetta, un sud debole e zavorrato dalla criminalità, una burocrazia da terzo mondo.

POLITICA E CAMBIAMENTO. DARE SPAZIO AL NUOVO

Ormai per ripartire al cento per cento non si può più fare piccolo cabotaggio, ma è indispensabile un vero piano strategico industriale pensato da chi non ha avuto le mani in pasta per oltre trenta anni.

Occorre dare spazio al nuovo.

Il Bel Paese non ne può più della politica da museo.

Ed allora spazio ai Matteo Renzi, ai Matteo Salvini, ai Luigi Di Maio che , indipendentemente da idee politiche differenti, che stanno mandando aria nuova ad uno scenario politico imbalsamato da troppo tempo.

Tutto si rinnova , dalle associazioni industriali e ai sindacati (in crisi di identità), alle banche, in pieno ricambio generazionale.

Non si capisce perché si debba ancora restare aggrappati al vecchio teatro politico in scena da decenni.

POLITICA E CAMBIAMENTO. LARGO AI NUOVI POLITICI

Ed allora 'chapeau' alle parole chiare di oggi di Matteo Renzi. Si tagli col passato, senza se e senza ma. 'Chapeau' al Matteo Salvini capace di liberare la Lega dai confini della Padania. 'Chapeau' pure a Luigi Di Maio, capace di sparare a palle incatenate contro lo scandalo di qualche banchiere che dovrebbe essere in galera e non a far shopping in Montenapoleone a Milano.

Cari nuovi politici, forse non darete voi la ricetta perfetta per il Paese ma almeno una cosa la state facendo con coraggio: favorire il più velocemente possibile il passaggio generazionale della politica italiana.

È la maggioranza del paese che lo vuole.