Lezzi (M5S): "Nuovo Qe? Draghi ha fatto bene, gli farei un applauso"

Barbara Lezzi (M5s) a 24Mattino su Radio 24: "Non voterei la fiducia a un governo tecnico, Conte non si presterebbe a un'operazione del genere"

"Non voterei la fiducia a un governo tecnico, non avallerei una mossa che sa di viltà. Non credo che si voglia affidare il paese a un nuovo Monti o a una nuova Fornero. Se adesso qualcuno vuole andare a elezioni può chiederlo e votare in tempo utile per andare a votare a settembre e fare la legge di bilancio". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a 24Mattino su Radio 24 intervistata da Maria Latella e Oscar Giannino."Non credo che Conte si presterebbe ad un governo tecnico” - continua Lezzi a Radio 24 – “lui non è un tecnico, è il Presidente del Consiglio dei Ministri che rappresenta le due forze politiche che hanno vinto le elezioni del 2018.

Barbara Lezzi (M5s) a 24Mattino su Radio 24: “Draghi? Ha fatto bene. Gli farei un applauso”

“Nuovo Qe? Draghi ha fatto bene. Al nostro paese fa comodo ed è utile avere un nuovo stimolo monetario. Farei un applauso a Draghi”. Lo afferma il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino, in riferimento ai nuovi acquisti di titoli di Stato annunciati ieri dal Presidente della Bce, Mario Draghi.

Barbara Lezzi (M5s) a 24Mattino su Radio 24: “Il salario minimo si deve fare, è misura di civiltà”.

“Il salario minimo si deve fare”. Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi del Movimento cinque stelle a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. Rispondendo ad una domanda sulle critiche rivolte al provvedimento, tra cui quelle dell’Ocse, il ministro ha spiegato: “Se ci saranno da fare mediazioni, sicuramente si adotteranno ma il salario minimo deve essere introdotto perché è una misura di civiltà.” Lezzi ha ammesso che “per alcuni aspetti l’Ocse ha sollevato delle criticità, ma – ha aggiunto il ministro a Radio 24 – l’Ocse ha anche detto che è un provvedimento interessante, che c’è in tutti gli altri paesi d’Europa, eccetto l’Italia, e che oltre il 12% dei lavoratori è sottopagato.”

Barbara Lezzi (M5s) a 24Mattino su Radio 24: Pressioni Usa su Tap? "Non mi risulta, Salvini non si faccia dare aut aut"

"Non mi risultano pressioni della Casa Bianca sul Tap, ma spero che Salvini non si faccia dare aut aut da altri paesi". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a 24Mattino intervistata da Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, rispondendo a una domanda sulla indiscrezione riportata dalla Repubblica di una pressione del vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence perché si realizzi il Tap e prosegue "Non ho avuto modo di parlare con Salvini, prima gli italiani deve valere per tutti"