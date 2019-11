Arcelor: tra un po' non si parlerà più dello scudo penale

Ho l'impressione seguendo tv e il coro della stampa che tra qualche giorno non si parlerà più dello scudo penale inopinatamente tolto ai francoindiani e ci persuaderanno della cattiveria di Arcelor che improvvisamente costringe e ricatta il governo con delle condizioni capestro per i poveri lavoratori. A ben pensare l'Arcelor poteva sparare qualsiasi minchiata tanto l'articolo 27 (forse ?) darà loro ragione in Tribunale.