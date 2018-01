Ardea (Rm), il responsabile politico di Noi con Salvini passa a CasaPound?

Ardea, cittadina del litorale romano, è politicamente in subbuglio da qualche settimana. Si rincorrono infatti molte voci, secondo le quali Marco Boni, il responsabile politico locale di Noi con Salvini, sarebbe in trattativa con CasaPound per passare in pianta stabile nella Tartaruga Frecciata.

La cena di ieri sera in un ristorante della zona, cena della quale abbiamo una foto rubata in esclusiva, sembrerebbe la conferma alle voci di cui sopra. Marco Boni, infatti, è ritratto in allegra compagnia con il segretario nazionale di CasaPound e candidato premier Simone Di Stefano, il responsabile CPI e candidato Presidente della Regione Lazio Mauro Antonini e la candidata sindaco CPI di Anzio Manuela D'Alterio. Secondo indiscrezioni, pare che alla cena fossero anche presenti la candidata regionale per CPI Linda Zaratti e diversi esponenti dell'attivismo civico locale. Cena fra amici o prodromi di un esodo politico dagli esiti imprevedibili per la campagna elettorale? Attendiamo sviluppi.