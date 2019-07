Continua la crescita della Lega nei sondaggi. Secondo l’ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7 il Carroccio è salito al 38% guadagnando in una settimana lo 0.2%. Risale anche il Partito democratico al 22% (+0.5%). Tonfo del Movimento 5 Stelle che in 7 giorni perde l’1.2% scendendo al 17.3%. Fratelli d’Italia ‘risorpassa’ Forza Italia: la Meloni al 6.6% (+0.3) e Berlusconi al 6,5% (-0.1%).