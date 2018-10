Ascolti Tv Auditel: la Rai rifila il "pacco" a Insinna e gli leva Affari Tuoi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della prossima primavera 2019 potrebbero veder rientrare in gioco un pezzo da novanta di Rai1, interrotto ormai da due anni. Stiamo parlando del gioco dei "pacchi", ovvero Affari Tuoi che, in onda in access prime time su Rai1, spopolava negli ascolti e batteva il più delle volte la concorrenza di Striscia la Notizia su Canale 5.

Quello stesso "Striscia" che, con un tiro mancino, trasmise un fuorionda in cui Insinna "insultava" alcuni concorrenti. Si scatenò a quel punto una tale bufera mediatica che portò al mancato rinnovamento di Affari Tuoi per la stagione successiva e a una sorta di breve "esilio" per il conduttore, oggi tornato con grande successo alle redini dell'Eredità in fascia preserale al posto del compianto Fabrizio Frizzi.

Viale Mazzini, tuttavia, secondo il settimanale Oggi, avrebbe in mente di riprendere le trasmissioni di Affari Tuoi a partire dalla prossima primavera 2019 e, secondo le indiscrezioni del settimanale, avrebbe pensato a un nuovo conduttore in sostituzione di Flavio Insinna onde ripartire da zero dopo le polemiche innescate da Striscia e per non offrire il fianco al già agguerritissimo Antonio Ricci.

E chi sarebbe il nome prescelto per sostituire il "Flavione" nazionale? Chi altri se non l'osannato Gabriele Corsi del Trio Medusa, reduce dal successo strepitoso di Reazione a Catena che ha sbancato l'Auditel per tutta l'estate 2018 con ascolti record?

Insomma, per il ritorno del gioco dei "pacchi", la Rai starebbe pensando di rifilare un "pacco" al buon Insinna. Questo, ovviamente, se l'indiscrezione dovesse essere fondata. Pure, è certo che Corsi è ormai "gettonatissimo" e che i vertici di Viale Mazzini lo tengono in ampia considerazione per nuovi progetti importanti che esulino da Reazione a Catena. Ci sarà anche Affari Tuoi in quel carnet di possibili proposte?