Asse tra Forza Italia e Pd sulla Brexit

Ieri mattina alla Camera nel dibattito sulla Brexit in vista del Consiglio straordinario di Bruxelles del 29 aprile Forza Italia ha votato la risoluzione della maggioranza e la maggioranza quella di FI. Sulla politica estera e' arrivato un altro messaggio al Carroccio. Ed e' firmato, riferiscono fonti parlamentari azzurre, direttamente da Berlusconi che si e' sentito con i vertici del gruppo alla Camera. Sull'ipotesi di convergere con il Pd il Cavaliere ha dato il via libera. Cosi' diamo un segnale alla Lega, ha detto l'ex presidente del Consiglio ai suoi. Dunque sulla politica estera si resta nel perimetro europeo, niente fughe in avanti, si segue la linea del Ppe.

E del resto Marina Berlusconi ha dato di fatto, in un'intervista al 'Corriere', uno stop ai populismi, auspicando il ritorno della politica, "non ci sono alternative". Il Cavaliere e' diventato il 'fantasma' che aleggia sulle primarie dem. Con Orlando che ha annunciato di voler promuovere un referendum tra gli iscritti del Pd qualora si arrivasse ad un accordo con il presidente di FI in Parlamento. "Una fake news", ha tagliato corto il renziano Richetti, "non esiste", anche il parere di Marcucci che ha ricordato come il Guardasigilli sia stato ministro proprio in un governo Berlusconi. Per ora pero' ufficialmente non c'e' alcun punto di contatto FI-Pd.

Marina Berlusconi contro Beppe Grillo e Marine Le Pen: "Il pericolo in Europa è l'antipolitica"

Marina Berlusconi "scende in campo". Nessuna candidatura, me parole nette, anzi nettissime, sul panorama politico. E non solo. Dopo aver spiegato che il closing del Milan "è stata una sconfitta per tutti" e dopo aver commentato i risultati - ottimi - di Mondadori, l'obiettivo si sposta sulla politica. "I muri tiriamoli su, eccome, se servono a fermare il fondamentalismo e il fanatismo, ma abbattiamoli se sono stati pensati per sbarrare la strada alla libertà di espressione, alla libera circolazione di idee e opinioni, al rispetto di chi non la pensa come noi".

Il passo dall'editoria alla politica è rapido e brevissimo. Si chiede a Marina, dunque, a chi si sta riferendo: Grillo, Trump, Le Pen? "Il mio - riprende la figlia del Cavaliere - è un ragionamento che non riguarda qualcuno in particolare, riguarda un modo di pensare: quello che ha trovato la formula magica nell'antipolitica, a costo di chiudere gli occhi di fronte a tutta la demagogia e l'ipocrisia di cui l'antipolitica si nutre". Non vuole far nomi, ma i riferimenti sono chiarissimi, tanto che le si fa notare che sembra una dichiarazione di guerra.

Marina, dunque, passa in rassegna errori della politica e ragioni che hanno portato alla vittoria di Donald Trump e della Brexit. Quando le dicono che anche papà ha fatto errori in politica, lei ribatte: "Mio padre è ancora e sempre un punto di equilibrio centrale nello scenario politico, resta dopo così tanti anni un grande protagonista positivo, con la sua esperienza e la sua lungimiranza. Se togliessimo la figura di Silvio Berlusconi dagli ultimi trent'anni di storia, parlo del politico e dell'imprenditore, avremmo un'Italia incommensurabilmente meno libera", conclude.