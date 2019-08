M5S, l'assemblea: ok a trattare con il Pd. Zingaretti: "Iniziamo a lavorare"

GOVERNO. ZINGARETTI: DA PAROLE DI MAIO QUADRO SU CUI INIZIARE A LAVORARE

"Dalle proposte e dai principi da noi illustrati al Capo dello Stato e dalle parole e dai punti programmatici esposti da Di Maio, emerge un quadro su cui si puo' sicuramente iniziare a lavorare". Lo dichiara in una nota il Segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Governo: Marcucci, 'obiettivo programma con M5S raggiungibile in tempi celeri'

"Credo che ci siano le condizioni per avviare un dialogo fattivo con il M5S. L’obiettivo di arrivare ad un programma rigoroso nei tempi celeri che vuole il Capo dello Stato, è raggiungibile”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.

Assemblea M5S dà mandato a incontrare delegazione Pd

L'assemblea dei gruppi M5S, a quanto si apprende, ha dato mandato per acclamazione al capo politico Luigi Di Maio e ai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva ad incontrare la delegazione del Pd.



LA PRECISAZIONE DEL M5S - "Il taglio dei parlamentari è il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidità". È il ragionamento che fa Di Maio in queste ore con i suoi, come spiegano fonti qualificate del Movimento 5 Stelle.

Crisi: Di Maio a assemblea, aprire dialogo con Pd su taglio eletti - Luigi Di Maio ha "chiesto all'assemblea del Movimento di aprire interlocuzione con capigruppo del Pd per capire se ci stanno sul taglio dei parlamentari: da li' si apre". E' quanto viene riferito da fonti parlamentari del M5s.



GOVERNO. M5S: INCONTRIAMO PD MA SI PARTE DA TAGLIO ELETTI - "Per noi il taglio dei parlamentari si deve fare ora, non fra 10 anni come chiede qualcuno. È una riforma fondamentale per il futuro del Paese con cui gli italiani risparmieranno mezzo miliardo di euro. Oggi abbiamo presentato 10 punti per noi imprescindibili e, non a caso, il taglio dei 345 parlamentari e' stato fissato come primo punto sia in virtu' dell'importanza che gli attribuiamo sia in virtu' del fatto che manca solo un voto e dunque due ore di lavoro della Camera per portarlo a compimento. Il taglio dei parlamentari e' il presupposto per il prosieguo della legislatura e per darle solidita'. A tal proposito, visto che oggi abbiamo letto dichiarazioni piuttosto vaghe al riguardo e visto che la Lega continua ad essere il partito del boh, vi chiediamo mandato per incontrare la delegazione del Pd per iniziare a parlare del primo punto: il taglio dei parlamentari, sul quale chiederemo chiarezza". Lo ha detto Stefano Patuanelli in assemblea.