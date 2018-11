Assoluzione Raggi, le reazioni. Di Maio: "I giornalisti? Infimi sciacalli"

L'assoluzione di Virginia Raggi dalle accuse di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione Turismo del Campidoglio, fa tirare un sospiro di sollievo all'intero Movimento Cinque Stelle. "Forza Virginia! Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te". Così il vicepremier Luigi Di Maio, Capo Politico del Movimento 5 Stelle, commenta a caldo l'assoluzione di Virginia raggi su Fb. Ma la solidarietà di Di Maio dura pochi attimi. Perché il vicepremier coglie l'occasione per sferrare un attacco violento alla stampa: "Il peggio in questa vicenda lo hanno dato la stragrande maggioranza di quelli che si autodefiniscono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a scaricare la Raggi".

E il vicepremier non si ferma ai soli giornalisti. Ma mette sotto accusa l'intero sistema dei media in Italia: "La vera piaga di questo Paese è la stragrande maggioranza dei media corrotti intellettualmente e moralmente. Gli stessi che ci stanno facendo la guerra al Governo provando a farlo cadere con un metodo ben preciso: esaltare la Lega e massacrare il Movimento sempre e comunque. Presto faremo una legge sugli editori puri, per ora buon Malox a tutti!".

Di Battista: "Giornalisti pennivendoli-puttane". "Oggi la verità giudiziaria ha dimostrato solo una cosa: che le uniche puttane qui sono proprio loro, questi pennivendoli che non si prostituiscono neppure per necessità, ma solo per viltà. Ma i colpevoli ci sono e vanno temuti. I colpevoli sono quei pennivendoli che da più di due anni le hanno lanciato addosso tonnellate di fango con una violenza inaudita. Sono pennivendoli, soltanto pennivendoli, i giornalisti sono altra cosa". Lo afferma in un post su facebook Alessandro Di Battista commentando l'assoluzione di Virginia Raggi.

Salvini: "Una buona notizia". L'assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi "è buona notizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno e e vicepremier Matteo Salvini arrivando a Eicma, il salone della ruote che si tiene a Milano. "È giusto che i cittadini giudichino una amministrazione non in base alle indagini che finiscono in nulla come in questo caso ma in base alla qualità della vita. Quindi i romani giudicheranno l'amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma. È giusto che non siano le sentenze e i magistrati a decidere chi governa e chi va a casa".

La replica dei dem del Lazio. "Sono sollevata da questa assoluzione perchè non è stato un tribunale a scrivere la parola fine a decidere le sorti di Roma. La Sindaca avrebbe dovuto dimettersi molto prima per manifesta incapacità di gestire una città come Roma, senza mai assumersi le sue responsabilità e attribuendole sempre agli altri". Così in una nota Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd del Lazio, commentando la sentenza di assoluzione della prima cittadina.