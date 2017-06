Assunta Almirante gela Luigi di Maio: "Oggi mancano politici onesti e perbene"

Assunta Almirante trova molto gradevole Luigi Di Maio, ma non fino al punto da convincersi a votare lui o il M5s. Una doccia fredda per il giovane premierino in pectore che, qualche giorno fa, ha dichiarato di ispirarsi ai valori di Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer e della DC, dimostrando di avere pochissime idee ma confuse...

Intervistata da Fabrizio Caccia per il Corriere, Donna Assunta appare delusa dalla politica di oggi.

"Oggi in politica c’è carenza di uomini veri" dichiara sconsolata. "Persone perbene, oneste, di grande pulizia morale e di convinta fede. Com’era Giorgio. E pure Berlinguer. I politici di oggi mi sembrano tutti uguali, molto superficiali, non spicca tra loro il Principe!»

La vedova Almirante si dice interessata a incontrare Beppe Grillo, ma subito dopo afferma che all'orizzonte non vede nulla di nuovo. E al giornalista che le domanda se è pronta a una "svolta grillina", la simpatica signora risponde inorridita: "Ma quale svolta grillina! Anzi, vuol sapere una cosa? Io ho sempre votato. Per la mia educazione e perché l’ho sempre considerato un dovere. Però stavolta sono molto indecisa. Io non lo so se la prossima volta ci vado».

Malgrado gli sforzi titanici per piacere alle destre, insomma, il povero Luigi Di Maio non riesce neanche a convincere il suo elettorato di riferimento. Avvisare il suo mentore Vincenzo Spadafora, lui sì, così ben integrato in quegli ambienti...