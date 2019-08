"Assurdo rompere sul nome di Conte". I militanti del Pd contro Zingaretti

Molti militanti del Partito Democratico chiedono al segretario Nicola Zingaretti di fare il governo Pd-M5s con Giuseppe Conte premier.Questi alcuni commenti pubblicati sotto la diretta del segretario Zingaretti:

Rino C.: Sono del PD. Ritengo assurdo rompere sul nome di CONTE, E' una persona perbene, che ha dimostrato grande coraggio nel dire ciò che ha detto e nel fare ciò che ha fatto. Abbiamo una grande opportunità. Per il bene del Paese e della Democrazia, non dobbiamo vanificarla.

Kevin B.: Conte è un grande! Ritengo sbagliato metterlo da parte. Capisco il discorso discontinuità, ma questo non vuol dire cancellare per forza tutto.Mantenete il meglio!Conte è una brava persona, ed è rispettato dalla stragrande maggioranza degli italiani.Coraggio! Trovate un accordo coi 5 stelle. Il loro programma è buono. Unite le vostre proposte migliori alle loro e create un nuovo governo.Non lasciateci in pasto alla Lega, che ha seminato discordia in tutta Italia.

Grazia C.: Segretario Zingaretti xké il veto su Conte? Questo accordo di governo andava fatto un anno fa, non lasciate cadere questa opportunità. Ascoltate le parole di buon senso o sarà la fine

Claudia P.: Si tante parole ma bisognava rispondere sul fatto se siete o no d'accordo su Conte. È una figura amata dalla stragrande maggioranza degli italiani e apprezzato anche a livello europeo. Perché continuare con il veto.. Se volete davvero l'accordo dovreste sciogliere questo nodo.

Renato I.: Nicola, con tutto il rispetto, ma basta capricci e veti.Conte è voluto dal 62% degli italiani.Se davvero volete essere responsabili smettetela con questi tatticismi.Sbrigatevi perché state facendo perdere tempo e pazienza.Se si andrà al voto sarà solo colpa vostra. E Salvini ti ringrazierà.

Marisa C.: caro Zingaretti i 10 punti proposti dal Movimento 5 stelle avreste dovuto imporli voi nel vostro passato governo e ora più che mai dovreste farli vostri ..e su Conte non si discute, non private gli italiani di quella dolce brezza che sa di onestà e di dignità ... grazie

Vincenzo F.: Non buttate via questa opportunità, non ha senso rompere per Conte premier è preparato ed è stimato soprattutto dai capi di stato di tutto il mondo, far saltare tutto per Conte che ha il 61 %di gradimento degli italiani sarebbe un'arma a doppio taglio, il m5s non siederà a discutere sui contenuti se non date l'ok su Conte, anche perché nessuno capirebbe un PD così ostinato a dire no a Conte, forza e coraggio, buon lavoro.