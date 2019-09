Atreju, Salvini:"Tornare con il M5s? Non ci penso proprio. Conte voltagabbana"

Invitato alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju, il segretario della Lega ed ex ministro degli Interni Matteo Salvini, ha affrontato vari temi della situazione politica attuale e non è mancato nel rilanciare la questione elezioni. "L'importante e' che i cittadini siano coinvolti e che sia una legge elettorale che prevede che chi prende un voto in piu' vince e governa per evitare gli inciuci, le vergogne, le schifezze, i mercati‎ delle poltrone. Che se ne occupi il Parlamento bene, che se ne occupino i cittadini ancora meglio". Cosi' Salvini ha risposto a chi gli chiedeva di replicare a Silvio Berlusconi che non si e' detto favorevole al referendum leghista sul Rosatellum bis.

Centrodestra, Salvini: alleanza con FI? Intanto vinciamo in Umbria

"Intanto votano i cittadini umbri. Su questo l'alleanza c'è, e sarà quella che vince. Ho letto su Repubblica sondaggi surreali e inesistenti. Ci prepariamo a vincere in Umbria e a giocarcela, partendo in vantaggio, in Emilia-Romagna e Calabria". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se è possibile un'alleanza con Forza Italia che vuole fare "opposizione responsabile" al Conte II.

Salvini: “Non ho offerto il Colle a Berlusconi. Spero nell’elezione diretta nel 2029”

"No, non uso sussurare. L'unico che ho visto sussurare e' Conte alla Merkel. ‎L'elezione del Presidente della Repubblica e' nel 2022, siamo nel settembre 2019...". Cosi' Matteo Salvini ha smentito di aver proposto il Colle a Silvio Berlusconi, nel 2022. "A me piacerebbe che, se non quello del 2022, quello del 2029 fosse eletto dai cittadini italiani", ha aggiunto il leade della Lega.

Rai, Salvini: un bel pezzo su mercato se torniamo al governo

"La prossima volta che saremo al governo, perche' ci torneremo, penso che metteremo un bel pezzo della Rai sul mercato". Così Matteo Salvini alla festa di FdI, Atreju, ha rispolverato un vecchio cavallo di battaglia leghista.

Salvini: Conte? Mai conosciuto un voltagabbana cosi'

‎"Ieri alla Festa di Articolo 1 ha detto di essere stato di sinistra. Occhio che alla festa di Fratelli d'Italia dira' che e' sempre stato di destra. Un voltagabbana del genere io non l'ho mai conosciuto nella vita. E c'ho pure governato...". Cosi' Matteo Salvini ha parlato di Giuseppe Conte, ad Atreju. Avete governate insieme e andavate anche molto d'accordo? "Molto d'accordo e' una parola grossa. Abbiamo due visioni diverse: preferisco passare per ingenuo piuttosto che voltagabbana", ha detto ancora il segretario leghista.

Lega, Salvini: tornare con M5s? Non ci penso neanche

Matteo Salvini chiarisce che non tornera' in alleanza con il Movimento 5 stelle: "Non ci penso neanche. Obbiettivo e' allargare. Li lascio gongolare per qualche tempo. Perche' sono convinto di aver vinto, vinto dentro il palazzo", ha risposto, intervistato da Luciana Fontana, ad Atreju. "Ci rivediamo qua l'anno prossimo, e se loro saranno ancora la', noi saremo molto piu' forti e loro avranno perso quello che rimane della loro dignita' e credibilita'", ha promesso ai militanti FdI il segretario leghista.