Atreju19, il programma della kermesse di Fdi

L’Italia che pensa in grande

Torna a Roma dal 20 al 22 settembre 2019 il tradizionale appuntamento con ATREJU, la più grande manifestazione della destra italiana nata nel 1997 e giunta quest’anno alla sua 22esima edizione. La kermesse prende il nome da Atreju, il protagonista del romanzo “La Storia Infinita” di Michael Ende che combatte contro le forze del Nulla: un nemico subdolo che attacca il futuro, ne consuma le energie migliori, privandolo di valori e di speranze.

“SFIDA ALLE STELLE. L’ITALIA CHE PENSA IN GRANDE”: questo è il titolo e tema centrale dell’edizione 2019. Un titolo dal sapore futurista, in omaggio ai 110 anni della pubblicazione su “Le Figaro” del Manifesto di fondazione firmato da Filippo Tommaso Marinetti, scelto dagli organizzatori per raccontare un nuovo miracolo italiano. Un’Italia orgogliosa che vuole tornare grande, non si arrende alla “decrescita felice” del M5S, non vuole veder scappare i suoi figli all’estero e vuole riaffermare la sua grandezza e il suo ruolo sul piano globale. Internazionale sarà anche il parterre degli ospiti che saliranno sul palco di Atreju, a conferma del profilo che la manifestazione ha assunto negli ultimi anni e che la inseriscono di diritto tra gli eventi politici di primo piano nello scenario europeo e mondiale. L’obiettivo della kermesse trova la sua declinazione anche nel manifesto di #Atreju19: tre aerei stilizzati sfrecciano nel cielo, accompagnati dal Tricolore, per formare una combinazione grafica che richiama simbolicamente tre cardini del pensiero futurista (velocità, futuro, Patria) e lo spirito dannunziano per le trasvolate.

La location di Atreju sarà ancora una volta l’Isola Tiberina, al centro della Città Eterna. Un luogo ideale per ospitare le tante anime della manifestazione: dibattiti, mostre, presentazioni di libri, concerti e spettacoli, stand e aree degustazione con le eccellenze enogastronomiche italiane. Anche i diversi spazi del villaggio riprendono il filo conduttore della kermesse e quest’anno prendono il nome di costellazioni e stelle, tutte con un significato simbolico e culturale: la Stella Polare, l’Orsa Maggiore, Pegaso, Sirio e Argo.

A rendere ancora più suggestiva la 22esima edizione sarà un’esibizione acrobatica di paracadutismo sportivo, che concluderà la manifestazione. Campioni e atleti della Nazionale e della Società Sportiva Lazio Paracadutismo, presieduta da Lino Della Corte, daranno vita ad uno spettacolo unico nel cielo sopra il villaggio di Atreju, per poi atterrare sulle sponde dell’Isola Tiberina.

I numeri dell’edizione 2019: 3 giorni di manifestazione, un villaggio di 6000 mq, oltre 100 tra ospiti e relatori, 4 aree dibattiti, 6 presentazioni di libri, 2 premi, 5 mostre, oltre 300 volontari provenienti da ogni parte d’Italia, 12 stand politici e culturali, 3 aree ristoro e 3 bar. Con una novità a misura di famiglia rispetto alle precedenti edizioni: un’area bimbi con giochi e animatori.

VIKTOR ORBÁN OSPITE D’ONORE DI ATREJU

Ospite d’onore della 22edizione di Atreju sarà Viktor Orbán, primo ministro d’Ungheria e presidente di Fidesz - Unione Civica Ungherese. Il politico magiaro interverrà sabato 21 settembre alle ore 15.30. Sarà il direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano, a moderare l’incontro dal titolo “L’Europa del popolo e l’Europa dei popoli”.

Orbán è il primo Capo di Governo estero a partecipare ad Atreju: una presenza estremamente significativa che conferma la grande crescita di una manifestazione, che nel tempo è diventata un appuntamento fisso per la politica italiana e che negli ultimi anni ha assunto un profilo sempre più europeo ed internazionale. Un’attenzione suggellata anche dalla crescente attenzione della stampa estera, che da anni segue costantemente gli appuntamenti previsti dalla kermesse.

LA SFIDA ALLE STELLE DI FDI: L’INTERVENTO DI GIORGIA MELONI

Momento clou di Atreju 2019 sarà l’intervento del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, domenica 22 settembre alle 12, traccerà le linee programmatiche del movimento per la nuova stagione politica. Le conclusioni della leader di FdI saranno precedute, alle ore 11, dagli interventi di tre ospiti politici internazionali che fanno parte della famiglia europea dei conservatori e che hanno accettato l’invito di Giorgia Meloni ad essere al fianco di Fratelli d’Italia in questa importante fase della politica europea: il leader di VOX Santiago Abascal, il presidente di Forum voor Democratie Thierry Baudet, il presidente dell’Alliance of Conservatives and Reformists in Europe - ACRE Jan Zahradil.

GIUSEPPE CONTE AD ATREJU

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite ad Atreju nella giornata di sabato 21 alle ore 11.30. Titolo dell’intervista è “Il tempo delle scelte” e sarà condotta da Bruno Vespa. La partecipazione del capo del Governo ad Atreju non cambia la posizione di Fratelli d’Italia rispetto all’Esecutivo rossogiallo ma conferma la vocazione di Atreju: una manifestazione aperta e che fa del confronto il suo elemento distintivo. Fausto Bertinotti, Massimo D’Alema, Laura Boldrini e Roberto Fico sono alcuni degli esponenti politici della sinistra che non si sono sottratti al dibattito e hanno accettato l’invito di Giorgia Meloni. Ad introdurre l’intervista al presidente del Consiglio sarà Francesco Lollobrigida, presidente dei deputati di FdI.

LE INTERVISTE A SALVINI E TAJANI

Anche per il segretario della Lega Matteo Salvini e per il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani la formula scelta è quella dell’intervista. Ad aprire sarà il segretario della Lega che venerdì 20 alle ore 16.00 verrà intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana in un incontro dal titolo “L’Italia che sarà”. L’intervista sarà introdotta da Luca Ciriani, presidente dei senatori di FdI.

Sabato 21 alle ore 13.00 sarà la volta del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, impegnato nel faccia a faccia dal titolo “L’Italia nel mezzo, tra paura e speranza” con il vicedirettore dell’Huffington Post Alessandro De Angelis. L’intervista sarà introdotta dalla senatrice di FdI, Daniela Santanché.



I DIBATTITI

L’attualità politica, nazionale e internazionale, sarà come sempre il cuore di Atreju.

Il dibattito inaugurale, dal titolo “Le radici della nostra politica”, è in programma per venerdì 20 settembre alle ore 15. Ad introdurre i lavori il presidente della Fondazione Alleanza Nazionale Giuseppe Valentino. Seguiranno gli interventi del presidente FdI Roma Capitale Massimo Milani, del presidente FdI Provincia di Roma Marco Silvestroni, del presidente FdI Lazio Paolo Trancassini, del capogruppo FdI Roma Capitale Andrea De Priamo, del consigliere capitolino della Lista civica “Con Giorgia” Rachele Mussolini, del capogruppo FdI Roma Città Metropolitana Andrea Volpi, del capogruppo FdI Regione Lazio Fabrizio Ghera, e di Chiara Colosimo (Comitato Atreju19). Conclude il dibattito il presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.

Il secondo dibattito è fissato per venerdì 20 settembre alle ore 17.00. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il presidente dei deputati Pd Graziano Delrio, e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli si confronteranno sul tema “La riforma degli italiani e l’Italia delle riforme”. Introduce il deputato e responsabile riforme FdI Emanuele Prisco. A moderare il direttore del Messaggero, Virman Cusenza.

Ad aprire la giornata del sabato, alle ore 10, sarà il dibattito “Angeli e Demoni. Testimonianze dall’inferno di Bibbiano e del Forteto”, al quale parteciperanno: il giornalista Mario Giordano, il criminologo Alessandro Meluzzi, il neuropsichiatra infantile Antonio Guidi, il garante per l’Infanzia del Lazio e componente della Squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini Jacopo Marzetti, il capogruppo di FdI nella Commissione bicamerale per l’infanzia Maria Teresa Bellucci. Il dibattito ospiterà le testimonianze di Deborah Guillot (Forteto) e Antonio Margini (Bibbiano). Ad introdurre i lavori il senatore di FdI Alberto Balboni, mentre sarà affidata al direttore del Tempo Franco Bechis la moderazione del dibattito.

Economia, tasse e legge di bilancio: questi alcuni dei temi al centro del quarto confronto di Atreju, in calendario per sabato 21 settembre alle ore 17. Sul palco della manifestazione saliranno i principali esponenti del mondo produttivo italiano e si confronteranno in un dibattito dal titolo “L’Italia che pensa in grande”. A salire sul palco saranno il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il vicepresidente vicario di Confartigianato Marco Granelli, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli, il presidente di Confapi Maurizio Casasco. Il dibattito, che vedrà la partecipazione anche del coordinatore nazionale di FdI Guido Crosetto, sarà introdotto dal senatore e responsabile imprese FdI Adolfo Urso e moderato dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.





Sabato 21 settembre alle ore 21.00 spazio all’Europa e agli esponenti della famiglia politica alla quale aderisce Fratelli d’Italia: i conservatori. Sul palco saliranno il presidente dell’Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, Jan Zahradil, il copresidente del gruppo parlamentare dei Conservatori e riformisti al Parlamento europeo Raffaele Fitto, il capo delegazione di Forum voor Democratie Derk-Jan Eppink, il capo delegazione di VOX Herman Tertsch, il capo delegazione di FdI, Carlo Fidanza. Ad introdurre i lavori Roberta Angelilli ed Elisabetta Gardini, modera il direttore dell’AGI Mario Sechi. Intervengono, inoltre, i parlamentari europei di FdI Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi.

Domenica 22 settembre, alle ore 10, sarà invece la volta del sesto e ultimo dibattito dedicato agli Enti locali dal titolo “Le buone pratiche degli amministratori di Fratelli d’Italia”. Intervengono i sindaci di FdI: Salvo Pogliese (Catania), Paolo Truzzu (Cagliari), Alessandro Tomasi (Pistoia), Pierluigi Biondi (L’Aquila), Alessandro Ciriani (Pordenone), Marco Fioravanti (Ascoli Piceno). Ad introdurre il responsabile Enti Locali FdI Guido Castelli, mentre le conclusioni spetteranno al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Modera il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro.

Due i momenti di confronto interno a Fratelli d’Italia. Il primo, in apertura, venerdì 21 settembre alle 11.00, l’insediamento dei laboratori e dei dipartimenti di FdI ai quali parteciperanno eletti, dirigenti e amministratori del movimento; il secondo, in chiusura, con la riunione dell’Assemblea Nazionale allargata alla Direzione Nazionale di FdI.

“STORIE DI VITA E DI BATTAGLIA”: I TESTIMONIAL DI ATREJU

Anche Atreju 2019 avrà i suoi testimonial d’eccezione che, sabato 22 settembre a partire dalle ore 18.30, saliranno sul palco per raccontare esperienze, idee e modelli da seguire.

Tra questi: il presidente dell’Associazione italiana Progeria Sammy Basso, il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco sull'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci; l’autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, sulla lotta alla mafia; il giornalista e scrittore Davide Giacalone sulla storia di un grande emigrante italiano come Amadeo Peter Giannini; il ceo di Sidereus Space Dynamics Mattia Barbarossa sulla fuga dei cervelli all’estero; il direttore dell’ADNKronos Gian Marco Chiocci sulla strage di Bologna; il giornalista e scrittore Alessandro Giuli sulla nostra Europa; il giornalista e conduttore televisivo Francesco Vecchi sul debito pubblico.

Introduce Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione FdI. Presenta i testimonial Mauro Rotelli, deputato e responsabile comunicazione FdI.







LE PRESENTAZIONI DI LIBRI

Nel villaggio di Atreju trova spazio, come ogni anno, l’approfondimento culturale e non mancano le presentazioni di libri, che diventeranno occasioni per approfondire temi storici, culturali o di stretta attualità.

Sono in totale 6 le presentazioni in programma nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21:

“Siria, I cristiani nella guerra” di Fulvio Scaglione. Oltre all’autore, partecipano: Gian Micalessin (giornalista ed inviato di guerra), Alfredo Mantovano (presidente Aiuto alla Chiesa che Soffre-Italia), Farhad Bitani (ex ufficiale dell’Esercito afghano). Introduce Andrea Delmastro delle Vedove (deputato FdI e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la difesa della libertà religiosa) e modera Marco Tarquinio (direttore Avvenire).

“Poema di Fiume” di Filippo Tommaso Marinetti. Partecipano: Alessandro Amorese (editore), Emanuele Merlino (autore teatrale), Nuccio Bovalino (sociologo, Università Dante Alighieri di Reggio Calabria); Francesca Barbi Marinetti (nipote di Marinetti), Edoardo Sylos Labini (presidente “Cultura e Identità”). Introduce Federico Mollicone (deputato, responsabile cultura FdI).

“La Rivoluzione Sovranista” di Marco Gervasoni. Oltre all’autore, partecipano: Maria Giovanna Maglie (giornalista), Francesco Giubilei (presidente della Fondazione Tatarella), Giampaolo Rossi (consigliere amministrazione RAI), Paolo Del Debbio (giornalista). Introduce Alessio Butti (deputato, responsabile media e Tlc FdI) e modera Ciro Maschio (deputato, Commissione Giustizia Camera).

“Il gesto di Almirante e Berlinguer” di Antonio Padellaro. Oltre all’autore, partecipano: Massimo Magliaro (giornalista, già portavoce di Almirante), Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato), Walter Veltroni (politico, giornalista, regista), Bianca Berlinguer (giornalista). Introduce Augusta Montaruli (deputato) e modera Luca Telese (giornalista e scrittore). Sarà presente anche Giuliana de’ Medici (presidente della Fondazione Almirante)

“Utero in affitto. La fabbricazione di bambini, la nuova forma di schiavismo” di Errica Perucchietti. Oltre all’autrice, partecipano: Massimo Gandolfini (neurochirurgo, presidente del Family Day), Marianna Baroli (giornalista), Paolo Corsini (Presidente Lettera 22). Contributi video di Jaimie Ostrander e Jessica Lively (madri surrogate). Introduce Marcello Gemmato (deputato, segretario Commissione Affari Sociali Camera) e modera Carolina Varchi (deputato, responsabile Famiglia e Vita FdI)

“Primo rapporto sull’islamizzazione d’Europa” a cura della Fondazione Farefuturo. Introduce: Mario Ciampi (direttore Fondazione Farefuturo). Intervengono: Giovambattista Fazzolari (senatore, responsabile nazionale programma FdI), Renato Besana (giornalista), Angelo Mellone (giornalista e scrittore), Renato Cristin (docente universitario e scrittore), Souad Sbai (giornalista), Giulio Terzi di Sant’Agata (già Ministro degli Esteri). Modera: Marco Cerreto.



IL PREMIO ATREJU

Ogni anno il Premio Atreju è consegnato a uomini e donne che, in ambiti diversi, hanno dimostrato talento, coraggio e spirito di libertà fuori dal comune e che incarnano modelli ed esempi da seguire. Quest’anno il Premio è una scultura del maestro Ferdinando Codognotto, celebre in Italia e nel mondo per le sue opere lignee.

Venerdì 20 settembre, alle ore 20.30, consegna del Premio Atreju 2019 alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro, vicecomandante della Stazione Carabinieri di Cagnano Varano (Foggia), 46 anni, ucciso in servizio il 13 aprile 2019 da un uomo con precedenti penali. Nel corso di un controllo, il pregiudicato ha estratto la pistola e sparato al militare mentre era in auto con il collega Pasquale Casertano, rimasto ferito durante la sparatoria. Un omicidio che ha fortemente colpito l’opinione pubblica italiana, anche per l’immagine del grande Tricolore che i colleghi del maresciallo hanno steso sul suo cadavere subito dopo l’omicidio. A ricevere il premio la sorella Lucia e la fidanzata Stefania Gualano, con la quale Di Gennaro stava decidendo la data delle nozze. Alla memoria del maresciallo il Comune di San Severo, città in cui viveva il carabiniere, ha deciso di intitolare un largo e in suo ricordo è stato eretto anche un cippo commemorativo. Un Premio per ribadire la vicinanza e la solidarietà a tutti gli uomini e le donne in divisa, che ogni giorno difendono la sicurezza degli italiani, anche a rischio della loro vita. A consegnare il riconoscimento saranno il generale Marco Bertolini, presidente dell’Associazione nazionale paracadutisti, e il deputato questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli. A moderare Salvatore Deidda, deputato e responsabile FdI per i rapporti con le Forze dell’Ordine.

Sabato 21 settembre, sempre alle ore 20.30, consegna del Premio Atreju 2019 a Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco. 20 anni, giovanissima promessa del nuoto, il 3 febbraio 2019 è stato vittima di una sparatoria a Roma, dovuta ad uno scambio di persona, che gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori. Con grande determinazione e forza di volontà, però, Manuel non si arreso ed è tornato in acqua. Un Premio ad un grande campione, nello sport e nella vita. Alla consegna del riconoscimento partecipano il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente di OPES Italia Marco Perissa. A moderare il senatore di FdI Stefano Bertacco, mentre a consegnare il premio sarà il deputato di FdI Walter Rizzetto.



LE MOSTRE

Ad Atreju trovano spazio anche mostre originali e innovative, da sempre elemento di dibattito interno ed esterno alla kermesse.

5 LE MOSTRE DELL’EDIZIONE 2019:

ITALIA: OLTRE 2000 ANNI DI STORIA. La mostra raccoglie 11 immagini che parlano d’Italia prima della nascita dello Stato unitario il 17 marzo 1861. Della nostra Nazione si parla da oltre due millenni ed è stata ed è faro di cultura e di civiltà molto prima dell’unificazione politica avvenuta con il Risorgimento. Da Dante a Machiavelli, dall’imperatore Giustiniano a Goethe, da Ugo Foscolo alla Repubblica Romana fino ad Enea: una carrellata di personaggi, immagini e citazioni per ripercorrere la nostra millenaria identità, in un tempo nel quale si è arrivati persino a negare l’italianità di un genio universale come Leonardo da Vinci e dove il pensiero unico vorrebbe annullare ogni identità per trasformarci in un popolo di consumatori senza radici e futuro.

A FIUME LA POESIA SI FA STORIA. A 100 ANNI DALL’IMPRESA. La mostra è l’omaggio che questa edizione di Atreju dedica a Gabriele D’Annunzio e ai legionari che il 12 settembre 1919 entrarono a Fiume. Un’impresa che ha segnato indelebilmente la storia d’Italia e che ha dato vita ad un’esperienza unica di governo con la Carta del Carnaro dell’8 settembre 1920. Una Costituzione rivoluzionaria composta di 65 articoli e capace di coniugare poesia e diritto, ideali e realismo. Un'impresa, quella di D'Annunzio, figlia del suo tempo, un'impresa compiuta per amore d'Italia.

I PIANETI DOVE NON VORREMMO MAI SBARCARE. La mostra racconta un immaginifico sistema solare composto da 6 pianeti sui quali non si vorrebbe mai sbarcare. Ogni pannello è dedicato ad un pianeta e descrive la popolazione che lo abita, il sistema politico che lo governa e il probabile destino che lo aspetta. Dal “pianeta gender free” nel quale non esistono più mamme e papà perché concetti antropologici abbandonati e il governo è impegnato ad allungare la sigla Lgbt inserendo tutte le lettere dell’alfabeto al “pianeta radical chic”, dove ogni abitante possiede di diritto un Rolex e non esiste il suffragio universale perché governati da un despota che colleziona le copie dell’Espresso. Dal “pianeta del politicamente corretto” che ha deciso di estinguersi per non offendere più nessuno al “pianeta rossogiallo” nel quale vivono due popoli che fino a ieri si facevano la guerra ma che ora vanno d’amore e d’accordo nel nome delle poltrone. Un mondo dove i porti sono aperti, l’Esercito è disarmato, gli scafisti fanno festa e ogni giorno viene introdotta una nuova tassa.



TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL MARE. Una mostra in 7 pannelli per sottolineare l’ipocrisia della sinistra occidentale, di Merkel, Macron e Soros e di tutti coloro che sul tema dell’immigrazione predicano bene ma razzolano malissimo. In ogni pannello si confrontano le parole ai fatti: dalla Francia che respinge gli immigrati a Ventimiglia mentre il suo presidente Macron dà lezioni di accoglienza all’Italia all’ex presidente Usa Obama che chiede all’Europa di fare di più sui rifugiati nonostante abbia votato per la costruzione del muro al confine con il Messico. Senza dimenticare la Merkel, che sprona la Ue alla solidarietà mentre le forze di polizia tedesche picchiano e sedano gli immigrati per rimandarli in aereo in Italia. Ciliegina sulla torta le parole di Renzi, che invita a non strumentalizzare i bambini coinvolti nello scandalo di Bibbiano contro il Pd e dimentica di aver mostrato la foto del piccolo Aylan, annegato, durante il suo discorso alla Festa dell’Unità.

SCATTI D’ORGOGLIO. Una mostra per ripercorrere 7 fatti della storia del Novecento nei quali l’Italia ha riscoperto la sua sovranità: la crisi di Sigonella, l’arresto e il ritorno in Italia di Cesare Battisti, la battaglia di El Alamein, l’Impresa di Fiume, la battaglia del pastificio a Mogadiscio del 2 luglio 1983, l’arresto di Salvatore Riina, la rivolta di Trieste del 1953. Una carrellata di immagini che raccontano i momenti nei quali la nostra Nazione ha difeso la sua sovranità: a testa alta.

NON SOLO POLITICA: ATREJU È IRONIA, GOLIARDIA E SPETTACOLO

Atreju non è solo politica e approfondimento culturale, ma anche goliardia, ironia e intrattenimento: tre ingredienti che hanno fatto la fortuna delle manifestazioni precedenti e che ben raccontano lo stile energico e irriverente della kermesse.

Venerdì 20 settembre alle 21.30 sale sul palco della kermesse il cabarettista romano Alberto Farina con lo show che lo ha reso famoso: “La mia famiglia e altre volgarità”. Uno spettacolo irriverente nel quale il comico romano ripercorre, con la sua simpatica ironia, le tappe della sua infanzia. Dal monologo emergono episodi ed esperienze di vita, che vengono raccontati con la tipica aria da scapestrato, marchio di fabbrica di Farina. La sua famiglia è a dir poco bizzarra, i luoghi in cui è cresciuto sono quelli tipici della periferia romana (pittorescamente rappresentata dal fantomatico quartiere “Tor Gnoranza”), le sue esperienze lavorative e di vita consentono a Farina di creare situazioni comiche al limite del surreale, che non risparmiano nemmeno il rapporto con l’altro sesso, raccontato attraverso la sua controversa vita di coppia. Le risate sono assicurate.

Sabato 21 settembre alle 21.30 torna sul palco di Atreju di Federico Palmaroli, alias “Le migliori frasi di Osho”, che condurrà il format irriverente e fuori dagli schemi “Oshow” per reinterpretare politica e cronaca. Ormai un appuntamento fisso della kermesse.

Due gli spettacoli musicali in calendario, entrambi ad ingresso libero.

Venerdì 20 settembre alle 22.30 il concerto della “Bim Bum Band”: una “cartoon cover band” dalle caratteristiche uniche in Italia, formata da giovanissime voci, cantanti adulti e musicisti d’eccezione, che interpretano le intramontabili sigle dei cartoni animati dagli anni ‘80 ai giorni d’oggi. Uno spettacolo coinvolgente capace di scuotere il bambino che è in ognuno di noi, costruito attorno ad un ricchissimo repertorio studiato con cura per soddisfare i gusti di ogni tipo di pubblico. Lo spettacolo sarà un viaggio nostalgico tra musica e ricordi.

Sabato 21 settembre, sempre alle 22.30, Atreju ospita il concerto dell’Orchestraccia, il famoso gruppo itinerante folk-rock romano. Irriverenti, indipendenti e pronti con un testo o un ritmo a far ballare e pensare, ridere e commuovere. Nel loro repertorio sia inediti sia canzoni e poesie patrimonio della cultura romana e nazionale, rivisitate e arrangiate con sonorità estremamente moderne, dal dub, al punk-rock al patchanka. L’Orchestraccia è composta da: Marco Conidi (cantautore/attore), Giorgio Caputo (attore), Luca Angeletti (attore), Fabrizio Lo Cicero (percussioni), Valentina Galdì (voce), Salvatore Romano (chitarra), Gianfranco Mauto (pianoforte/fisarmonica), Alessandro Vece (violino), Alessio Guzzon (tromba), Claudio Mosconi (basso), Cristiano De Fabritiis (batteria) e Angelo Capozzi (chitarra/ukulele).

Ad Atreju non può mancare lo sport. Domenica 22 settembre, alle ore 7.15, sugli schermi della kermesse è in programma la proiezione della partita Italia-Namibia della Rugby World Cup 2019, la Coppa del Mondo di rugby che si disputa in Giappone.







“BUGIANDO”: LA RASSEGNA STAMPA MATTUTINA DI ATREJU

La rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace aprirà le giornate di sabato 21 e domenica 22, alle ore 9.30. Al suo fianco si alterneranno diversi esponenti di Fratelli d’Italia.

Anche quest’anno, inoltre, si rinnova la partnership con Radio Cusano Campus, radio ufficiale della manifestazione. I dibattiti principali saranno trasmessi in diretta streaming sui siti www.atreju.tv e www.fratelli-italia.it e sui canali social della kermesse e del movimento.

“IL TRADITOMETRO”: LA CAMPAGNA SOCIAL DI #ATREJU19

“Il traditometro”: questo è il titolo della campagna di promozione sui social network dell’edizione 2019, realizzata in collaborazione con Gioventù Nazionale, movimento giovanile di FdI. La campagna, irriverente e politicamente scorretta, prende di mira alcuni dei protagonisti della scena politica e sta spopolando sui social con migliaia di like e condivisioni. Ad essere colpiti dall’ironia sono i personaggi legati al nuovo governo giallorosso, che vengono valutati con un “indice di tradimento” in base alle dichiarazioni precedenti all’accordo Pd-M5S. Tra questi Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Alessandro Di Battista e molti altri. Tra le parole incriminate spiccano la frase “mai col partito di Bibbiano” pronunciata solennemente dal leader grillino e il “mai in un partito che fa accordi coi 5 Stelle” dell’ex premier Renzi. A queste si aggiungono diverse affermazioni che, rilette oggi alla luce dell’accordo di governo che ha portato alla nascita del Conte bis, provocano non poco imbarazzo ai vari esponenti del M5S e del Pd. La dinamica della campagna è molto semplice e intuitiva: più l’affermazione è in contraddizione con gli avvenimenti successivi, più la barra del cosiddetto “traditometro” sale. Una campagna social che rispecchia la goliardia e l’ironia che, da sempre, contraddistinguono Atreju e che anche quest’anno caratterizzeranno il villaggio, dove non mancheranno sorprese.

ATREJU 2019 È “PLASTIC FREE”

Atreju mette al bando la plastica monouso e sarà “plastic free”. Durante i tre giorni della manifestazione non saranno utilizzati utensili e contenitori di plastica usa e getta, ma solo vetro e contenitori alimentari riutilizzabili. In tutta l’area della kermesse si useranno bicchieri in Mater-Bi al posto dei bicchieri di plastica, le bottigliette per l’acqua e le bibite lasceranno spazio alle lattine e le posate saranno biodegradabili. Un’iniziativa studiata per informare e sensibilizzare chi parteciperà alla manifestazione sull’impatto della plastica sull’ambiente e, in particolare, sull’ecosistema del Mediterraneo. L’Italia produce, infatti, 4 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui un’alta percentuale viene riversata in natura e va a finire nel Mare Nostrum, dove la plastica rappresenta ben il 95% dei rifiuti presenti, con evidenti danni alla fauna e flora selvatica ed infine alla nostra salute. La normativa Ue vieta dal 2021 la vendita di prodotti in plastica monouso ma i cittadini italiani sono ancora poco informati, con il rischio che questa norma non posso trovare la sua piena applicazione.



LA MONETA DI ATREJU: IL “FRANCO CALIFANO”

Il Franco CFA è uno degli strumenti con il quale la Francia mantiene il suo dominio nelle sue ex colonie africane. Ancora oggi 15 nazioni del Continente Nero sono obbligate a versare il 50% del ricavato delle loro esportazioni nelle casse del Tesoro francese, con la scusa di garantire il cambio Franco CFA-Euro. La povertà, l’analfabetismo, l’arretratezza e l’aspettativa di vita ai minimi sono tra le maggiori cause della diaspora africana. Fratelli d’Italia è stata la prima forza politica a denunciare come il Franco CFA sia una moneta che impedisce alle Nazioni africane di liberarsi dal neocolonialismo di Parigi. Una battaglia che avrà spazio anche ad Atreju, anche se con un taglio più goliardico e allo stesso tempo celebrativo di un grande esponente della musica nazionale.

La moneta di Atreju sarà il “Franco Califano”, l’unico vero franco “che piace agli italiani”. La presentazione della moneta si svolgerà venerdì 20 settembre alle ore 15 e vedrà il contributo video del patriota africano Ali Ibrahim Mohamed, che da anni si batte contro il Franco CFA.

STELLE E COSTELLAZIONI: I NOMI DELLE AREE DIBATTITO

I diversi spazi di Atreju 2019 riprendono il filo conduttore della kermesse (“La sfida alle stelle”) e quest’anno prendono il nome di costellazioni e stelle dal forte richiamo simbolico e culturale:

STELLA POLARE. La Stella polare rappresenta una coordinata fissa alla quale orientare il proprio cammino e per mezzo della quale (per un navigatore esperto) il resto della sfera celeste può di nuovo diventare intelligibile.

ORSA MAGGIORE. Le sette stelle dell’Orsa Maggiore incastonate nell’Uroboro, il serpente che si morde la coda simbolo di eternità è perfezione, insieme al drappo “Quis contra nos?” (Chi contro di noi?) formano la bandiera della Reggenza italiana del Carnaro, fondata da Gabriele D’Annunzio in seguito all’Impresa di Fiume, di cui quest’anno ricorre il centenario.

PEGASO. È la costellazione che prende il nome dal mitico cavallo alato della mitologia greca.

ARGO. La Nave Argo era una grande costellazione meridionale raffigurante la nave Argo, usata da Giasone e gli Argonauti per la conquista del Vello d’oro. È l'unica delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo che non è più ufficialmente riconosciuta come tale, essendo stata divisa da Nicolas Louis de Lacaille in Carena, Poppa e Vele. Se fosse ancora un'unica costellazione, sarebbe di gran lunga la più estesa di tutte.

SIRIO. È la stella più brillante del cielo notturno e può essere osservata da tutte le regioni abitate della Terra. Tantissimi i suoi significati simbolici e culturali che i popoli, nel corso della storia, gli hanno attribuito, dall’antichità ai giorni nostri. Fa parte della costellazione del Cane Minore. Secondo il mito greco, la costellazione del Cane Minore insieme alla costellazione del Cane maggiore rappresenta i due cani che inseguono il cacciatore Orione, che ha una sua costellazione.

ATREJU, LA FESTA DEL CONFRONTO APERTA A TUTTI

Atreju è una festa dedicata a tutti coloro che, dalla cultura al sociale, dallo sport alla politica, vivono ogni giorno la sfida del fare. Il suo palco ha ospitato personaggi di grande notorietà, di forte impatto sociale, culturale e politico, esponenti di tutti i partiti e di tutte le coalizioni, nel rispetto delle idee e delle differenze, promuovendo un confronto a 360° per la crescita dell’Italia. Celebre fu il dibattito nell’edizione del 2006 tra Gianfranco Fini, allora leader di Alleanza Nazionale, e Fausto Bertinotti, all’epoca massimo esponente di Rifondazione Comunista e Presidente della Camera dei Deputati. Una giornata che segnò un momento straordinario per la politica nazionale, perché fu la prima volta che il leader di un partito dichiaratamente comunista accettò di partecipare come ospite a una festa organizzata da giovani della destra italiana.

Ma a calcare la scena di Atreju sono state le più alte personalità del mondo della politica, del giornalismo, dell’imprenditoria, della cultura, della scienza, dello sport. Partecipazioni che hanno accreditato Atreju come un luogo aperto al confronto tra visioni del mondo diverse, senza per questo rinunciare ad una precisa identità.

Silvio Berlusconi, Massimo D’Alema, Renato Schifani, Luciano Violante, Fausto Bertinotti, Walter Veltroni, Laura Boldrini, Roberto Fico, Guido Bertolaso, Piero Grasso, Franco Malerba, Antonino Zichichi, Stefano Zecchi, Federica Pellegrini, Antonio Rossi, Marcello Veneziani, Andrea Bocelli e poi ministri, presidenti di regione, sindaci, segretari di partito e delle organizzazioni sindacali, esponenti del terzo settore e altissime personalità religiose come Monsignor Ruini e Monsignor Fisichella, sono alcuni dei personaggi che in questi anni si sono succeduti sul palco di Atreju. Senza dimenticare gli ospiti internazionali come l’ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon.

Anche le esibizioni di tanti artisti hanno accompagnato le serate della manifestazione: Irene Grandi, Davide Van De Sfroos, Max Pezzali, Max Gazzè, Mogol, Katia Ricciarelli, Pupo, Enrico Ruggeri, Mario Biondi, Zero Assoluto, Maurizio Battista, Giovanni Lindo Ferretti sono solo alcuni dei nomi intervenuti.





PROGRAMMA DI ATREJU 2019

Venerdì 20 settembre

ore 11.00

Laboratori e Dipartimenti

< >AmbienteCoordina: Antonio Iannone (senatore FdI, responsabile nazionale Ambiente FdI)

Partecipa: Gianpietro Maffoni (senatore FdI, membro Commissione Territorio, Ambiente, beni ambientali Senato della Repubblica)

< >Attività ed iniziative editorialiInterviene: Massimo Ruspandini (senatore FdI, membro Commissione Lavori Pubblici e Telecomunicazioni Senato della Repubblica)

< >Commercio con l’esteroCoordina: Ylenja Lucaselli (deputato FdI, responsabile nazionale Commercio con l’Estero FdI)

Interviene: Fausto Orsomarso (membro Esecutivo nazionale FdI)

< >Cultura e innovazioneIntervengono: Marco Osnato (deputato FdI), Salvatore Caiata (deputato FdI)

< >Difesa e Forze dell’ordineCoordinano: Marco Bertolini (coordinatore Consulta Difesa e Forze Armate FdI), Caio Giulio Cesare Mussolini (responsabile nazionale Difesa FdI)

Interviene: Giovanna Petrenga (senatrice FdI, membro Commissione Difesa Senato della Repubblica)

< >Enti LocaliPartecipano: Francesco Acquaroli (deputato FdI, membro commissione bicamerale per le Questioni Regionali), Nicola Calandrini (senatore FdI, membro Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale Senato della Repubblica)

< >Equità sociale e disabilitàCoordina: Antonio Guidi (responsabile nazionale Equità Sociale e Disabilità FdI)

Interviene: Lucrezia Maria Benedetta Mantovani (deputato FdI, membro Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati)

< >Famiglia, Vita e Valori non negoziabiliCoordina: Federica Picchi (Dipartimento Vita e Famiglia, responsabile diffusione valori non negoziabili)

Intervengono: Stefano Maullu (membro Esecutivo nazionale FdI),

< >IstruzioneCoordina: Paola Frassinetti (deputato FdI, vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati)

Interviene: Ella Bucalo (deputato FdI, membro Commissione Lavoro Camera dei Deputati)

< >Lavoro e crisi aziendaliCoordina: Elena Donazzan (responsabile nazionale Lavoro e Crisi Aziendali FdI)

Interviene: Denis Nesci (responsabile nazionale Tutela dei Consumatori FdI)

< >Montagna, agricoltura e Cultura ruraleCoordina: Luca De Carlo (deputato FdI, segretario Commissione Agricoltura Camera dei Deputati)

Intervengono: Patrizio La Pietra (senatore FdI, membro Commissione Agricoltura Senato della Repubblica) Monica Ciaburro (deputato FdI, responsabile nazionale Montagna e Zone Disagiate FdI) Maria Cristina Caretta (deputato FdI, responsabile nazionale Cultura Rurale FdI), Bartolomeo Amidei (responsabile nazionale Agricoltura FdI)

< >PensionatiCoordina: Valfredo Porega (responsabile nazionale Pensionati d’Italia FdI)

Interviene: Maria Teresa Baldini (deputato FdI, membro Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati)

< >ProfessioniCoordina: Marta Schifone (responsabile nazionale Professioni FdI)

Partecipano: Andrea De Bertoldi (senatore FdI, membro Commissione Finanze e Tesoro Senato della Repubblica) Giandonato Morra (membro Esecutivo nazionale FdI)

< >Rapporti con Associazionismo politico - CAMCoordina: Fabio Sabbatani Schiuma (responsabile nazionale Rapporti con Associazionismo Politico FdI)

< >SanitàCoordina: Carmela Rescigno (responsabile nazionale Sanità FdI)

Partecipano: Achille Totaro (senatore FdI, membro Commissione Sanità Senato della Repubblica), Antonio Baldelli (responsabile nazionale Autonomie locali con delega ai rapporti con l’Anci FdI)

< >Sicurezza e ImmigrazioneCoordina: Paolo Diop (responsabile nazionale Immigrazione FdI)

Interviene: Galeazzo Bignami (deputato FdI, membro Commissione Finanze Camera dei Deputati)

< >Territorio e PaesaggioCoordina: Luca Romagnoli (responsabile nazionale Territorio e Paesaggio FdI)

Interviene: Gaetano Nastri (senatore FdI, vicepresidente Commissione Territorio e Ambiente Senato della Repubblica)

< >TurismoCoordina: Gianluca Caramanna (responsabile nazionale Turismo FdI)

Interviene: Riccardo Zucconi (deputato FdI, capogruppo Commissione Attività Produttive e Turismo Camera dei Deputati)

< >Tutela vittime violenzaCoordina: Cinzia Pellegrino (responsabile nazionale Tutela Vittime della Violenza FdI)

Interviene: Alfredo De Sio (membro Esecutivo nazionale FdI, responsabile Difensori del Voto FdI)

ore 15.00, area Orsa Maggiore

Inaugurazione di Atreju 2019

Dibattito

“Le radici della nostra politica”

Introduce: Giuseppe Valentino (presidente Fondazione Alleanza Nazionale)

Saluti di: Massimo Milani (presidente FdI Roma Capitale), Marco Silvestroni (presidente FdI Provincia di Roma), Paolo Trancassini (presidente FdI Lazio), Andrea De Priamo (capogruppo FdI Roma Capitale), Rachele Mussolini (consigliere capitolino Lista civica “Con Giorgia”), Andrea Volpi (capogruppo FdI Roma Città Metropolitana), Fabrizio Ghera (capogruppo FdI Regione Lazio), Chiara Colosimo (Comitato Atreju19).

Conclude: Fabio Roscani (presidente Gioventù Nazionale)

Presentazione della moneta di Atreju, con il contributo di Ali Ibrahim Mohamed (patriota africano)

ore 16.00, area Stella Polare

Intervista

“L’Italia che sarà”

Matteo Salvini (segretario Lega) a colloquio con Luciano Fontana (direttore Il Corriere della Sera)

Introduce: Luca Ciriani (presidente senatori FdI)

ore 17.00, area Stella Polare

Dibattito

“La riforma degli italiani e l’Italia delle riforme”

Con le vignette di Alessio Di Mauro (direttore Il Candido)

Introduce: Emanuele Prisco (deputato, responsabile nazionale Riforme FdI)

Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria), Giancarlo Giorgetti (già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), Graziano Delrio (presidente dei deputati Pd), Fabio Rampelli (vicepresidente Camera dei Deputati)

Modera: Virman Cusenza (direttore Il Messaggero)

ore 19.00, area Orsa Maggiore

“Patria e libertà”

Presentazione del libro “La Rivoluzione Sovranista” di Marco Gervasoni

Introduce: Alessio Butti (deputato FdI, responsabile nazionale Media e Telecomunicazioni FdI)

Partecipano: Marco Gervasoni (storico, autore del libro), Maria Giovanna Maglie (giornalista), Francesco Giubilei (presidente della Fondazione Tatarella), Giampaolo Rossi (consigliere amministrazione RAI), Paolo Del Debbio (giornalista, conduttore televisivo)

Modera: Ciro Maschio (deputato FdI, membro Commissione Giustizia Camera dei Deputati)

area Argo

“Una luce nel buio”

Presentazione del libro “Siria, I cristiani nella guerra” di Fulvio Scaglione

Introduce: Andrea Delmastro delle Vedove (deputato FdI, responsabile nazionale Esteri FdI)

Partecipano: Fulvio Scaglione (giornalista, autore del libro), Gian Micalessin (giornalista ed inviato di guerra), Alfredo Mantovano (presidente Aiuto alla Chiesa che Soffre-Italia), Farhad Bitani (ex ufficiale dell’Esercito afghano)

Modera: Marco Tarquinio (direttore Avvenire)

Area Pegaso

“Cent’anni di sangue e poesia, Ciò che resta di un’impresa”

Presentazione del libro “Poema di Fiume” di Filippo Tommaso Marinetti

Introduce: Federico Mollicone (deputato FdI, responsabile nazionale cultura FdI)

Partecipano: Alessandro Amorese (editore), Emanuele Merlino (autore teatrale), Nuccio Bovalino (sociologo, Università Dante Alighieri di Reggio Calabria); Francesca Barbi Marinetti (nipote di Filippo Tommaso Marinetti), Edoardo Sylos Labini (Cultura e Identità),

ore 20.30, area Orsa Maggiore

“Nei secoli fedele. Nei secoli presente”

Premio Atreju 2019 alla memoria del maresciallo maggiore Vincenzo Carlo Di Gennaro

Ricevono il premio Lucia di Gennaro e Stefania Gualano, sorella e fidanzata del maresciallo.

Intervengono: Marco Bertolini (generale dell’Esercito, presidente Associazione nazionale paracadutisti), Edmondo Cirielli (presidente Direzione Nazionale FdI)

Modera: Salvatore Deidda (deputato FdI, responsabile nazionale rapporti con le FFOO FdI)

ore 21.30, spettacolo

“La mia famiglia e altre volgarità”

Il cabaret di Alberto Farina

ore 22.30, area Orsa Maggiore

musica dal vivo

Bim Bum Band in concerto

Sabato 21 settembre

ore 09:30, area orsa Maggiore

“Bugiando”

Rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace

Partecipa: Diego Petrucci (membro Esecutivo nazionale FdI)

ore 10.00, area Stella Polare

Dibattito

“Angeli e Demoni. Testimonianze dall’inferno di Bibbiano e del Forteto”

Introduce: Alberto Balboni (senatore FdI)

Partecipano: Mario Giordano (giornalista), Alessandro Meluzzi (criminologo), Antonio Guidi (neuropsichiatra infantile), Jacopo Marzetti (componente della Squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini), Maria Teresa Bellucci (deputato FdI, capogruppo Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza).

Testimonianze di: Debora Guillot (Forteto), Antonio Margini (Bibbiano)

Modera: Franco Bechis (direttore Il Tempo)

ore 11.30, area Stella Polare

Intervista

“Il tempo delle scelte”

Giuseppe Conte (presidente del Consiglio dei ministri) a colloquio con Bruno Vespa (giornalista)

Introduce: Francesco Lollobrigida (presidente deputati FdI)

ore 13.00, area Orsa Maggiore

Intervista

“L’Italia nel mezzo, tra paura e speranza”

Antonio Tajani (vicepresidente Forza Italia) a colloquio con Alessandro De Angelis (giornalista)

Introduce: Daniela Santanchè (senatrice FdI)

ore 15.30, area Stella Polare

“L’Europa del popolo e l’Europa dei popoli”

Intervento del primo ministro d’Ungheria Viktor Orbán

Modera: Gennaro Sangiuliano (direttore TG2)

ore 17.00, area Stella Polare

Dibattito

“L’Italia che pensa in grande”

Introduce: Adolfo Urso (senatore FdI, responsabile nazionale imprese FdI)

Intervengono: Vincenzo Boccia (presidente Confindustria), Carlo Sangalli (presidente Confcommercio, in collegamento), Marco Granelli (vicepresidente vicario Confartigianato), Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura), Paolo Agnelli (presidente Confimi Industria), Maurizio Casasco (presidente Confapi), Guido Crosetto (presidente AIAD)

Modera: Fabio Tamburini (direttore Il Sole 24 Ore)

ore 18.30, area Stella Polare

Storie di vita e di battaglia.

Introduce: Giovanni Donzelli (deputato FdI, responsabile nazionale organizzazione FdI)

Testimonianze:

“Viva la Vita”

Sammy Basso (presidente Associazione italiana Progeria)

“Leonardo da Vinci: il genio italiano, ovvero l’universale”

Pietrangelo Buttafuoco (giornalista e scrittore)

“Al servizio della Patria”

Giuseppe Costanza (autista di Giovanni Falcone)

“Amadeo Peter Giannini: un emigrante di cui essere orgogliosi”

Davide Giacalone (giornalista e scrittore)

“Ragazzi in fuga. Coraggio, ragione e curiosità”

Mattia Barbarossa (ceo Sidereus Space Dynamics)

“Depistaggio alla bolognese. Le verità (nascoste) sulla strage”

Gian Marco Chiocci (direttore ADN Kronos) su strage Bologna

“La nostra Europa”

Alessandro Giuli (giornalista e scrittore)

“Siamo tutti schiavi del debito”

Francesco Vecchi (giornalista, conduttore televisivo)

Presenta: Mauro Rotelli (deputato FdI, responsabile nazionale comunicazione FdI)

ore 19.30, area Orsa Maggiore

“Quando Nietzsche e Marx si davano la mano”

Presentazione del libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” di Antonio Padellaro

Intervengono: Antonio Padellaro (giornalista), Massimo Magliaro (giornalista, già portavoce di Giorgio Almirante), Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato), Walter Veltroni (politico, giornalista, regista), Bianca Berlinguer (giornalista, conduttrice televisiva)

Introduce: Augusta Montaruli (deputato FdI, capogruppo Commissione Politiche dell’Unione Europea Camera dei Deputati)

Modera: Luca Telese (giornalista, scrittore)

Sarà presente Giuliana de’ Medici (presidente della Fondazione Giorgio Almirante)

area Argo

“Madri di plastica”

Presentazione del libro “Utero in affitto. La fabbricazione di bambini, la nuova forma di schiavismo” di Enrica Perucchietti

Introduce: Marcello Gemmato (deputato FdI, segretario Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati)

Partecipano: Enrica Perucchietti (), Massimo Gandolfini (neurochirurgo, presidente del Family Day), Marianna Baroli (giornalista), Paolo Corsini (Presidente Lettera 22)

Modera: Carolina Varchi (deputato, responsabile nazionale Famiglia e Vita FdI)

Contributi video di Jaimie Ostrander e Jessica Lively (madri surrogate),

area Pegaso

“Sottomissione”

Presentazione del “Primo rapporto sull’islamizzazione d’Europa” a cura della Fondazione Farefuturo

Introduce: Mario Ciampi (direttore Fondazione Farefuturo)

Intervengono: Giovambattista Fazzolari (senatore, responsabile nazionale programma FdI), Renato Besana (giornalista), Angelo Mellone (giornalista e scrittore), Renato Cristin (docente universitario e scrittore), Souad Sbai (giornalista), Giulio Terzi di Sant’Agata (già Ministro degli Esteri)

Modera: Marco Cerreto

Ore 20.30, area Orsa Maggiore

“Figli d’Italia”

Premio Atreju 2019 a Manuel e Franco Bortuzzo

Partecipano: Giovanni Malagò (presidente CONI), Marco Perissa (presidente OPES Italia),

Modera: Stefano Bertacco (senatore FdI)

Consegna il premio: Walter Rizzetto (deputato FdI, capogruppo Commissione Lavoro Camera dei Deputati)

ore 21.00, area Argo

Dibattito

“Cambiamo l’Europa. La proposta dei Conservatori europei”

Introducono: Roberta Angelilli (già vicepresidente del Parlamento europeo), Elisabetta Gardini (già capo delegazione al Parlamento europeo), Sergio Berlato (parlamentare europeo in attesa di convalida)

Partecipano: Jan Zahradil (presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe - ACRE, Repubblica Ceca), Raffaele Fitto (co-presidente gruppo ECR, Italia) Derk-Jan Eppink (capo delegazione Forum voor Democratie, Paesi Bassi), Herman Tertsch (capo delegazione VOX, Spagna), Carlo Fidanza (capo delegazione Fratelli d’Italia, Italia).

Intervengono i parlamentari europei di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Pietro Fiocchi.

Modera Mario Sechi (direttore AGI)

ore 21.30. area Orsa Maggiore

“Oshow”

La politica vista da Osho, alias Federico Palmaroli

ore 22.30, area Stella Polare

Spettacolo Musicale

L’Orchestraccia in concerto

Domenica 22 settembre



ore 07.15

Proiezione della partita Italia-Namibia dei campionati mondiali di rugby

ore 09:30, area Orsa Maggiore

“Bugiando”

Rassegna stampa del direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace

Partecipa: Isabella Rauti (senatrice FdI)

ore 10:00, area Stella Polare

Dibattito

“Le buone pratiche degli amministratori di Fratelli d’Italia”

Introduce Guido Castelli (responsabile nazionale Enti Locali Fdi)

Intervengono: Salvo Pogliese (sindaco di Catania), Paolo Truzzu (sindaco di Cagliari), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Pierluigi Biondi (sindaco dell’Aquila), Alessandro Ciriani (sindaco di Pordenone), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno).

Conclude: Marco Marsilio (presidente Regione Abruzzo)

Modera: Nicola Porro (giornalista, conduttore televisivo)

ore 11.00, area Stella Polare

“Un’Europa di Nazioni libere e sovrane”

Intervengono:

Jan Zahradil (presidente Alliance of Conservatives and Reformists in Europe - ACRE)

Thierry Baudet (presidente Forum voor Democratie, Paesi Bassi)

Santiago Abascal (presidente VOX, Spagna)

ore 12.00, area Stella Polare

“Sfida alle stelle”

Conclusioni di Giorgia Meloni (presidente di Fratelli d’Italia)

ore 14:00, area Stella Polare

Riunione dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia, allargata alla Direzione Nazionale

Relazioni introduttive:

Wanda Ferro: “Proposte per la campagna elettorale in Calabria”

Franco Zaffini: “Proposte per la campagna elettorale in Umbria”

Tommaso Foti: “Proposte per la campagna elettorale in Emilia Romagna”



Al termine

“Volo per l’indipendenza”

Chiusura della manifestazione con esibizione acrobatica di paracadutismo sportivo