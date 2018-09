M5S contro Migliore (Pd). Ha cacciato l'assistente del parlamentare cieco

“Il deputato Pd Gennaro Migliore ha attaccato in Commissione chi accompagna il sottosegretario Zoccano, intimandogli di uscire dall’aula. Vincenzo Zoccano è una persona non vedente e ci rattrista e amareggia constatare che siamo ancora lontani anni luce dall’avere contezza dei problemi che quotidianamente devono affrontare le persone con disabilità” – lo dichiara Celeste D’Arrando, capogruppo della Commissione Affari Sociali della Camera. “Migliore, prendendo posizione in maniera ignobile, avrebbe voluto estromettere dall’aula la persona che suggerisce i punti all’ordine del giorno a Zoccano che, non potendo leggere la documentazione, deve per forza farsi aiutare da una persona di fiducia. Non è la prima volta che il Pd si dimostra completamente insensibile rispetto ai temi della disabilità: dopo aver tagliato dieci milioni al Fondo per i disabili, ecco un altro triste episodio che palesa come questo partito calpesti senza ritegno le politiche di inclusione” – conclude.