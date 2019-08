Attesa per Conte al Senato. La Lega: "Prima il bene degli italiani"

E' il giorno decisivo per il governo. Alle 15 in aula al Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Governo: Lega, gruppo Senato compatto, prima il bene degli italiani poi il resto - In una nota diramata al termine della riunione tra il vicepremier e ministro dell'Interno con i suoi senatori, il Carroccio sottolinea i "lunghi applausi a Matteo Salvini dal gruppo della Lega, determinato e compatto. Prima il bene degli italiani, poi il resto. La Lega unica forza politica che non ha paura di confrontarsi con i suoi datori di lavoro, i cittadini, che non parla di poltrone, ma di sviluppo del Paese".