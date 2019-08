Salvini e Di Maio incontrano Conte. Attesa per il n°1 leghista a Sabaudia

Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte. Un incontro terminato dopo circa mezz'ora. L'incontro è stato "lungo, pacato e cordiale", riferiscono fonti leghiste di Palazzo Chigi, al termine del colloquio.

A Palazzo Chigi è presente l'altro vicepremier Luigi Di Maio, con il quale Conte potrebbe avere un colloquio separato da quello con il ministro dell'Interno.

Alle 21 il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini potrebbe fare -secondo quanto apprende l'Adnkronos- un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia. Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Lazio anche i sottosegretari all'Economia Massimo Garavaglia e al Lavoro Claudio Durigon. Dopo la rottura sulla Tav al Senato Salvini non ha rilasciato dichiarazioni: "Parlerà a Sabaudia e ci sarà una grossa notizia", fa sapere una fonte. Tanto che molti sono stati sollecitati a raggiungere Sabaudia per ascoltare le parole del leader leghista.