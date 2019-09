Autonomia, Boccia ad Affaritaliani.it: "Ripartiamo dal modello Emilia Romagna"

Quando ci sarà un incontro con i governatori delle regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata?

"Il primo impegno che ho preso da ministro con i presidenti di Regione è stato di andare personalmente sui territori e incontrarli a casa loro. Ho già sentito i presidenti che hanno avanzato la richiesta di autonomia differenziata e abbiamo fissato degli incontri tra il 23 e il 24 settembre. Andrò da Bonaccini e Zaia il 23 e da Fontana il 24. Sono qui per ascoltare le ragioni di tutti e per costruire insieme delle risposte adeguate. Non alimenterò mai scontri politici su temi così, anzi ghandianamente porgerò sempre l'altra guancia. Vorrei che attuassimo l’Autonomia nel rigoroso rispetto della Costituzione. L’autonomia deve rappresentare l’attuazione del principio di sussidiarietà, come modello di organizzazione sociale".

Luca Zaia e Attilio Fontana insistono per avere tutte le 23 materie richieste, compresa la scuola. Pensa che sia possibile?

"La scuola è il cardine della società moderna, non possiamo farla diventare strumento di lotta politica nella partita per l’autonomia. Il sistema scolastico merita di essere al centro delle politiche pubbliche, senza diventare ostaggio di una nuova propaganda politica. Una cosa è decidere se nelle valli le classi sono da 15 o 25 bambini, un’altra è assumere insegnanti. Mi interessa la lotta a tutte le disuguaglianze. La scuola aperta sempre, a tempo pieno e a costo zero. Non i concorsi regionali degli insegnanti. Nel passato governo c'erano state evidenti contraddizioni nella discussione sull'autonomia su questo tema e credo che le posizioni comuni raggiunte dal presidente Conte e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, siano un buon terreno di confronto. Ripartiamo da lì".

Quando potrebbe esserci l'intesa con le Regioni? Entro fine anno o ormai si andrà al 2020?

"L’Autonomia vedrà la luce in questa legislatura. Le richieste avanzate da Fontana, Zaia e dagli altri presidenti sono un punto di partenza di parte. Rispettabile, ma di parte. Prima di ogni altra cosa sentirò le loro ragioni e approfondirò dossier, numeri e bozze di intesa oggi sul tavolo. Il tema delle autonomie non può essere divisivo, fino ad oggi purtroppo è stato utilizzato spesso per la propaganda politica. Sediamoci al tavolo con i presidenti di Regione, parliamo di numeri, di redistribuzione dei Livelli essenziali delle prestazioni; l’autonomia si farà ma rispettando rigorosamente la Costituzione".