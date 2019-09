Autonomia, Boccia ai governatori del Nord: si farà, ma lotta a diseguaglianze

AUTONOMIA: BOCCIA, 'BASTA CON LO SCONTRO NORD-SUD'

"Lo scontro tra Nord e Sud e' la trasformazione purtroppo irresponsabile di chi ha usato l'autonomia come manganello contro una parte del Paese. Un errore gravissimo perche' ci vuole poco a mettere nella societa' il seme anche del conflitto". E' il monito lanciato dail ministro per gli Affari Regionali Francesco BOCCIA al termine dell'incontro sul tema dell'autonomia con il governatore del Veneto Luca Zaia. "Non voglio piu' sentire parlare del conflitto Nord e Sud e noi superiamo questo modello semplicemente se parliamo di lotta alle disuguaglianze" ha continuato, precisando che "la finalita' sara' l'elaborazione di un "modello quadro" che riguarda l'idea che lo Stato ha di una lotta senza quartiere alle disuguaglianza tale da garantire standard a tutti i cittadini con un meccanismo che non consenta a nessuno di restare indietro".

AUTONOMIA: BOCCIA, 'LA CONSIGLIO A TUTTE LE REGIONI'

"Nel giro di 30, 45 giorni al massimo completerò il giro di tutte le regioni italiane". Lo ha annunciato il ministro Affari Regoonali a Francesco BOCCIA al termine dell'incontro con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Alla domanda dei cronisti se a tutte le Regioni suggerirà di avanzare la richiesta di autonomia, il ministro ha spiegato "non posso chiederlo a tutti ma lo consiglio a tutti". "Le 5 Regioni che già ce l'hanno - ha spiegato - hanno, come noto, molti dossier aperti con lo Stato ed è giusto allineare quei dossier, nonostante la specificità che hanno attraverso i loro statuti speciali".

AUTONOMIA: ZAIA, 'CON BOCCIA INCONTRO POSITIVO, SE SON ROSE FIORIRANNO'

"L'incontro è stato positivo. Se son rose fioriranno. Penso che la regola sia sempre la stessa: la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro. Il ministro ha riconosciuto che il Veneto ha lavorato ed è stato apripista per la partita dell'autonomia". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia al termine dell'incontro con il ministro degli affari regionali Francesco BOCCIA. "Sono 30 anni che tentiamo questa operazione. E' pur vero che dovremo confrontarci. Oggi ho consegnato al ministro la nostra bozza di intesa - ha spiegato -. In questa bozza ci sono 68 articoli e ricordo che il primo articolo, ed è la novità che ho voluto far inserire, parla chiaramente di coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Premesso tutto questo, adesso dico: si può parlare di autonomia?".

AUTONOMIA: ZAIA,'LA CHIEDANO TUTTI, FATTORE DI RESPONSABILITA''

"Noi non stiamo lavorando maldestramente come dice qualcuno per creare un paese di serie A e un paese di serie B, non stiamo lavorando per la secessione dei ricchi, stiamo lavorando affinche' l'autonomia diventi responsabilita'. Se dovessi fare un roadshow lo farei volentieri affinche' tutti chiedano l'autonomia". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia al termine dell'incontro di oggi a Palazzo Balbi con il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. "Se c'e' la volonta' di andare avanti noi ci siamo - ha sottolineato - se c'e' la volonta' di tirare il freno a mano in continuazione affronteremo di giorno in giorno questa sfida. Eventualmente saremo pronti ad andare a Roma ancora". Il governatore ha infine ricordato che la proposta avanzata dal Veneto prevede la richiesta di tutte le 23 materie: "non puo' passare il principio che l'abito di uno debba andare bene a tutti. Puoi sistemarlo, puoi adattarlo, ma se mi offrono un modello con 4 o 5 taglie in meno vuol dire che abbiamo a che fare non con un buon negozio", ha concluso.