Autonomia, Conte: istruttoria avviata. Salvini: proposta dello Stato il 15/2

"Abbiamo fatto un passaggio importante, qualificante dal punto di vista politico, abbiamo avviato il percorso per l'autonomia riconosciuta a Veneto, Lombardia e Emilia Romagna". Lo ha annunciato Giuseppe Conte al termine del Cdm di oggi. "Il percorso è articolato, richiede del tempo, ma non siamo rimasti con le mani in mano -ha sottolineato il premier-. Siamo in fase avanzata, abbiamo definito un percorso cronologico: a metà gennaio completeremo l'istruttoria, poi in una fase finale valuteremo le richieste, vogliamo ritrovarci in condizione il 15 febbraio perchè io possa incontrare i presidenti di regione interessati e con loro sottoscrivere o avviare percorso per la sottoscrizione dell'intesa. Poi occorrerà una legge dello Stato a maggioranza assoluta del Parlamento, ma l'intesa è fondamentale".

AUTONOMIA: SALVINI, IL 15 FEBBRAIO LA PROPOSTA DELLO STATO - "Un'altra scadenza rispettata. Cinque mesi di lavoro tecnico. Il primo passaggio oggi in Cdm. Ci siamo impegnati entro il 15 gennaio a chiudere il lavoro tecnico. Con diversi ministeri la partita e' chiusa. Il 15 febbraio avremo la proposta dello Stato". Cosi' Matteo Salvini sul tema dell'autonomia. "Mi auguro che entro l'inverno" il percorso sia completato, "mi auguro che aderiscono a questo percorso anche i governatori delle regioni del Sud, penso per esempio alla Puglia", ha aggiunto il ministro dell'Interno.

AUTONOMIA, SALVINI: VOGLIAMO UNIRE ITALIA RISPETTANDO DIVERSITA' - "Entro l'inverno potrà essere realtà un percorso che mi auguro possa unire anche il Sud del Paese, so che la Puglia per esempio aveva espresso interesse. Vogliamo unire l'Italia nel rispetto delle diversità, è una cosa che stiamo portando a compimento in questi primi sei mesi entusiasmanti di governo". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del Cdm che ha affrontato la questione delle autonomie.

AUTONOMIA, SALVINI: ENTRO INVERNO 2019 REALTÀ, SPERO ANCHE AL SUD - "Dal 15 febbraio 2019 ci sarà una proposta dello Stato sull'autonomia che sarà presentato alle Regioni. Entro l'inverno potrà essere realtà". "Spero" che la legge Rafforzata "venga accolta anche da alcune Regioni del Sud". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del Cdm, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, parlando dell'intesa sull'autonomia regionale e la futura 'legge Rafforzata'.