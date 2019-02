Autonomia, De Luca formalizza la richiesta anche per la Campania

"Oggi formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Regione Campania". Lo afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De LUCA, a margine di una conferenza a Napoli. "Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda il Veneto, la Lombardia e l'Emilia, ma siccome non abbiamo ottenuto risposte formalizziamo la richiesta di autonomia differenziata anche per la Regione Campania, e ci presenteremo sulla nostra linea: difesa dell'unita' nazionale, parita' di condizioni per tutti i cittadini italiani, livelli di prestazioni uguali per tutti, e anche premialita' e penalita' per quegli amministratori che dimostrano di non essere in grado di amministrare in maniera corretta". De LUCA spiega che la richiesta di autonomia sara' "come scaturita dal tavolo tecnico che la Campania ha istituito di recente".

AUTONOMIA: DE LUCA "INTENDO RAPPRESENTARE IL SUD CHE COMBATTE" - "Intendo rappresentare il Sud che combatte, che accetta la sfida dell'efficienza, non il Sud della cialtroneria, che accumula debiti in continuazione, e che finisce per screditare tutta la battaglia meridionalista". Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De LUCA, a margine di una iniziativa a Napoli. "I nemici di Napoli e del Sud - prosegue - sono i cialtroni che abbiamo a Napoli e nel Sud: sono quelli che non sono in grado di accettare la sfida dell'efficienza. Noi siamo pronti ad accettarla, ma su una base di parita' e nella tutela rigorosa, piena e senza riserve dell'unita' nazionale come valore sacro e irrinunciabile. Quando si dice scuola autonoma nelle diverse Regioni, assunzioni regionali per i docenti, possibilita' di definire programmi scolastici, formativi, differenziati Regione per Regione vuol dire che si pensa a spezzare l'unita' del nostra Paese, che prima che unita' economica e' unita' storica, ideale, spirituale".

"Se qualcuno al Nord non lo capisce - precisa De LUCA - avremo modo di farglielo capire. Abbiamo avuto un'interlocuzione con tanti amici del Nord, a cominciare dal presidente della Lombardia, che e' persona corretta, consapevole e responsabile. Io credo che se ci presentiamo con il volto giusto, quello della sfida dell'efficienza che viene accettata, avremo modo di correggere gli elementi di estrema pericolosita' che sono nelle ipotesi avanzate non so da chi per la verita', perche' parliamo ancora di bozze".