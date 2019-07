Autonomia, la Lega alla Lezzi: "Se non c'è, non c'è il governo"

"Apprezziamo l'approccio costruttivo con cui ha risposto alla nostra interrogazione, che - le dico la verità, però - contrasta con alcune dichiarazioni che abbiamo letto anche a mezzo stampa questa mattina. È uscito un articolo su Affaritaliani dove lei ha definito le proposte di Lombardia e Veneto proposte impraticabili. Bene, su questo vorrei dirle una cosa, Ministro Lezzi: non c'è soltanto un tema politico legato alla tenuta del Governo, perché deve essere molto chiaro che il contratto che la Lega ha sottoscritto con il MoVimento 5 Stelle ha nel tema dell'autonomia regionale il pilastro fondamentale. Tanto per essere chiari, per la Lega senza l'autonomia non c'è il Governo". Lo ha scandito in aula alla Camera il capogruppo della Lega Riccardo MOLINARI, replicando all'intervento del Ministro per il Sud Barbara Lezzi.