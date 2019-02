Autonomia, Renzi: "Tema aperto con il governo Gentiloni non con il mio"

"E' un tema che si pone non da oggi. E' una discussione che è stata aperta con il governo Gentiloni, non con il governo Renzi. Io non ho mai apprezzato quel disegno. Rispetto il percorso che stanno facendo, ma e' un percorso che non ho fatto e che non avrei fatto". Lo ha detto Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro "Un'altra strada", a proposito della richiesta di maggiore autonomia delle regioni del nord, compresa l'Emilia-Romagna.

Centrosinistra: Renzi,mi hanno fatto guerra; rispondo con indifferenza

"Nel mondo del centrosinistra ci sono persone che dicono che io ho creato il populismo. E ci sono tra di noi persone che negli ultimi quattro anni hanno passato il proprio tempo a fare la guerra a me. Oggi ci sono persone che si trovano Salvini perche' nei quattro anni precedenti hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato": lo ha detto Matteo Renzi durante la presentazione del suo ultimo libro nel teatro comunale di Sasso Marconi, nel Bolognese. "A tutti costoro - ha sottolineato l'ex premier riferendosi a chi lo ha criticato - non ho nessun elemento di rancore da offrire. Non mi interessa rispondere con rabbia. La migliore risposta e' l'indifferenza a chi con ipocrisia - ha concluso l'ex segretario Dem - e' stato sul carro finche' gli ha fatto comodo, mentre noi lo spingevamo, e poi si e' precipitato in modo goffo fuori dal carro"

Pd: Renzi, no 'pedate' ma non ingoio accordo con 5 Stelle

"Io saro' in prima fila a dare una mano ai candidati sindaci e ai parlamentari europei che si candideranno il 26 maggio. Poi da senatore incontro gli studenti, vado in giro per il mondo e cerco di lavorare sul mio collegio. Non mi metto a fare una cosa di 'fallo di reazione' " cioe' "'perche' mi hanno tirato le pedate allora do' le gomitate sul viso'. Io non lo faccio il fallo di reazione": lo ha detto Matteo Renzi rispondendo alla domanda di una cittadina che richiamando il titolo del suo ultimo libro ("Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani") ha chiesto su quale strada, l'ex premier, sara' in futuro. "Se qualcuno pensa che pero' avere questo atteggiamento, penso di grande serieta', significhi stare zitto, tacere e - ha concluso l'ex segretario del Pd - ingoiare l'accordo con i 5 Stelle, sta sbagliando persona". Renzi ha risposto alle domande del pubblico concludendo la presentazione del suo libro nel teatro comunale di Sasso Marconi, nel Bolognese