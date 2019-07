Autonomia, Zaia: "Ora conclave con Conte. Lo stop? Il Big bang del governo"

Autonomia: Zaia, ora chiudiamoci in un conclave con Conte

L'autonomia puo' essere "il momento in cui si fa la storia tutti insieme" oppure "il Big bang" su cui cade questo governo. Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, in una intervista al Corriere della sera in cui propone all'esecutivo, e piu' direttamente al premier Conte, un "conclave". "Producano una bozza di intesa - afferma -. Ci chiudiamo in una stanza e stiamo li' tutto il tempo che serve". Alla domanda se dopo la lettera che ha firmato insieme al governatore lombardo Fontana, si sono sentiti con Palazzo Chigi, risponde: "No, ma e' positivo il fatto che Conte abbia avocato a se' la pratica. Lo reputo intelligente. Il senso della nostra lettera e' chiaro. Volete farci perdere tempo? Non ci siamo. Volete scrivere una pagina di storia? Ci siamo". "Si parte da un'inadempienza del governo - sottolinea quindi -. La Costituzione dice che e' l'esecutivo che deve proporre alle Regioni una bozza d'intesa. Noi la nostra l'abbiamo presentata nell'ottobre 2018. E dai referendum sono passati oltre 600 giorni, non so se mi spiego". "Il tempo in cui ognuno si alza e dice la sua su una riforma di cui non ha nemmeno letto tutto il testo - avverte -, e' finito", "i Cinque Stelle sono a un bivio. Devono decidere se continuare a fare la lobby del Sud, un ruolo anacronistico, oppure accettare la sfida".