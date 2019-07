Autonomia, anche a sinistra spingono. Bonaccini (Emilia Romagna): "No rinvio"

“Io spero non ci sia un altro rinvio. Non abbiamo mai posto aut-aut ma non siamo abituati, come regione Emilia Romagna, a farci prendere in giro. Il Governo c’è da un anno, da sei mesi è sul tavolo la nostra proposta, ci aspettiamo un chiarimento. Le divisioni tra Lega e M5s non ci riguardano. Se vogliono mettere i livelli essenziali di prestazione, indicarli subito o parallelamente alla concessione di autonomia, sarebbe la stessa proposta fatta dall’Emilia Romagna e forse così si eviteremmo il rischio di qualcuno che è spaventato di rimanere indietro rispetto ad altri. Il contratto deve essere preso tra Regioni e Governo. E’ bene sapere che le regioni in Parlamento non ci sono”.

Così Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna questa mattina ai microfoni del Giornale radio Rai - Radio1.