Autostrade, Meloni: "Sì alla revoca". Asse 5 Stelle-Fratelli d'Italia? Video

"Sono favorevole alla revoca delle concessioni e credo che il tema delle infrastrutture strategiche sia molto serio. Per la proposta di Fdi devono essere tutte di proprieta' pubblica questo chiaramente vale per le autostrade e non per quella delle infrastrutture per telecomunicazioni. Si possono dare in gestione ai privati, ma deve valere la clausola dell'interesse nazionale. Cioe' si danno ai privati se conviene alo Stato". Lo ha detto Giorgia Meloni a Catanzaro. "Sono per fare nuove gare - ha aggiunto Meloni - e scrivere nuovi contratti di concessione che abbiano effettivamente un vantaggio per la collettivita' e per lo Stato. Poi chi e' piu' bravo li vince".