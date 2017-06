Ballottaggi, la Lega rischia di perdere Verona. Recupera la candidata di Tosi

Brutte notizie per la Lega e per il Centrodestra. Nell'aggiornamento "sentiment poll" in vista dei ballottaggi del 25 giugno, realizzati da Affaritaliani.it in collaborazione con il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori, a Verona recupera la candidata di Flavio Tosi, Patrizia Bisinella, che ora è testa a testa e alla pari con Federico Sboarina. ECCO LA SITUAZIONE CITTA' PER CITTA' .



GENOVA

Marco Bucci (Centrodestra, primo turno 38,80%) - Stima: 48 - 52%

Giovanni "Gianni" Crivello (Centrosinistra, primo turno 33,39%) - Stima: 47 - 51%

VERONA

Federico Sboarina (Centrodestra, primo turno 29,26%) - Stima: 48 - 52%

Patrizia Bisinella (Fare + civiche, primo turno 23,54%) - Stima: 48 - 52%

PADOVA

Massimo Bitonci (Centrodestra, primo turno 40,25%) - Stima: 51 - 55%

Sergio Giordani (Centrosinistra, primo turno 29,20%) - Stima: 45 - 49%

PARMA

Federico Pizzarotti (Liste civiche, primo turno 34,78%) - Stima: 48 - 52%

Paolo Scarpa (Centrosinistra, primo turno 32,73%) - Stima 47 - 51%

LECCE

Mauro Giliberti (Centrodestra, primo turno 45,22%) - Stima: 53 - 57%

Carlo Maria Salvemini (Centrosinistra, primo turno 28,97%) - Stima: 43 - 47%

TARANTO

Stefania Baldassari (Liste civiche, primo turno 22,27%) - Stima: 48 - 52%

Rinaldo Melucci (Centrosinistra, primo turno 17,92%) - Stima 48 - 52%

MONZA

Roberto Scanagatti (Centrosinistra, primo turno 39,91%) - Stima: 47 - 51%

Dario Allevi (Centrodestra, primo turno 39,84%) - Stima: 48 - 52%

ALESSANDRIA

Maria Rita Rossa (Centrosinistra, primo turno 31,94%) - Stima: 47 - 51%

Gianfranco Cuttica Di Revigliasco (Centrodestra, primo turno 30,25%) - Stima: 48 - 52%

LUCCA

Alessandro Tambellini (Centrosinistra, primo turno 37,48%) - Stima: 47 - 51%

Remo Santini (Centrodestra, primo turno 34,96%) - Stima: 48 - 52%