Ballottaggi, Renzi perde dappertutto. Ballottaggi, trionfo della destra. I dat

Centrodestra favorito sul Pd e sul Centrosinistra in vista dei ballottaggi del 25 giugno. Affaritaliani.it pubblica in esclusiva i "sentiment poll", realizzati in collaborazione con il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori, sul secondo turno delle elezioni amministrative nelle principali nove città ri-chiamate alle urne tra meno di due settimane. Nei prossimi giorni aggiornamenti sull'andamento delle intenzioni di voto.

GENOVA

Marco Bucci (Centrodestra, primo turno 38,80%) - Stima: 48 - 52%

Giovanni "Gianni" Crivello (Centrosinistra, primo turno 33,39%) - Stima: 47 - 51%

VERONA

Federico Sboarina (Centrodestra, primo turno 29,26%) - Stima: 50 - 54%

Patrizia Bisinella (Fare + civiche, primo turno 23,54%) - Stima: 46 - 50%

PADOVA

Massimo Bitonci (Centrodestra, primo turno 40,25%) - Stima: 51 - 55%

Sergio Giordani (Centrosinistra, primo turno 29,20%) - Stima: 45 - 49%

PARMA

Federico Pizzarotti (Liste civiche, primo turno 34,78%) - Stima: 48 - 52%

Paolo Scarpa (Centrosinistra, primo turno 32,73%) - Stima 47 - 51%

LECCE

Mauro Giliberti (Centrodestra, primo turno 45,22%) - Stima: 53 - 57%

Carlo Maria Salvemini (Centrosinistra, primo turno 28,97%) - Stima: 43 - 47%

TARANTO

Stefania Baldassari (Liste civiche, primo turno 22,27%) - Stima: 48 - 52%

Rinaldo Melucci (Centrosinistra, primo turno 17,92%) - Stima 48 - 52%

MONZA

Roberto Scanagatti (Centrosinistra, primo turno 39,91%) - Stima: 47 - 51%

Dario Allevi (Centrodestra, primo turno 39,84%) - Stima: 48 - 52%

ALESSANDRIA

Maria Rita Rossa (Centrosinistra, primo turno 31,94%) - Stima: 47 - 51%

Gianfranco Cuttica Di Revigliasco (Centrodestra, primo turno 30,25%) - Stima: 48 - 52%

LUCCA

Alessandro Tambellini (Centrosinistra, primo turno 37,48%) - Stima: 47 - 51%

Remo Santini (Centrodestra, primo turno 34,96%) - Stima: 48 - 52%



ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd ballottaggi elezioni comunali Pd