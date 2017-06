Ballottaggi risultati in diretta: Pd nettamente sconfitto

Netta sconfitta del Partito Democratico e di Matteo Renzi alle elezioni comunali. I ballottaggi hanno premiato il Centrodestra a Genova, Padova e Verona. Pesantissimo il ko del Centrosinistra (allargato) nel capoluogo ligure. A Parma successo del sindaco uscente (ex M5S) Pizzarotti.



BALLOTTAGGIO GENOVA - In base alla prima proiezione Ipr Marketing per Rai su un campione del 10%, a Genova il candidato del centrodestra Marco Bucci (primo turno 38%), si attesta sul 54%, mentre Giovanni "Gianni" Crivello del centrosinistra (primo turno 33%) al 46%.

BALLOTTAGGIO GENOVA - In base al primo exit poll di Emg per La7, a Genova Marco Bucci (centrodestra) si attesta tra il 50,5% e il 54,5%; Gianni Crivello (centrosinistra) tra il 45,5 e il 49,5%.

BALLOTTAGGIO PARMA - In base al primo exit poll di Emg per La7, a Parma Federico Pizzarotti (Lista civica Effetto Parma) si attesta tra il 56,5 e il 60,5% mentre Paolo Scarpa (Pd e due liste civiche) è tra il 39,5% e il 43,5%.

BALLOTTAGGIO VERONA - Federico Sboarina di centrodestra è in vantaggio nella corsa alla poltrona di sindaco di Verona. Secondo l'exit poll realizzato dall'Istituto Piepoli per la Rai per questa tornata di ballottaggi, Sboarina è in vantaggio col 52-56% rispetto a Patrizia Bisinella, compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, fermo al 44-48%.

BALLOTTAGGIO CATANZARO - In base al primo exit poll dell'Istituto Piepoli per Rai, a Catanzaro il candidato del centrodestra Sergio Abramo (primo turno 39) si attesta al 52-56%, mentre Vincenzo Antonio Ciconte del Centrosinistra, primo turno 31) e' al 40-44%.





BALLOTTAGGIO A GENOVA

Marco Bucci (Centrodestra, primo turno 38,80%) - Stima: 49 - 53%

Giovanni "Gianni" Crivello (Centrosinistra, primo turno 33,39%) - Stima: 47 - 51%

BALLOTTAGGIO A VERONA

Federico Sboarina (Centrodestra, primo turno 29,26%) - Stima: 49 - 53%

Patrizia Bisinella (Fare + civiche, primo turno 23,54%) - Stima: 47 - 51%

BALLOTTAGGIO A PADOVA

Massimo Bitonci (Centrodestra, primo turno 40,25%) - Stima: 54 - 56%

Sergio Giordani (Centrosinistra, primo turno 29,20%) - Stima: 44 - 46%

BALLOTTAGGIO A PARMA

Federico Pizzarotti (Liste civiche, primo turno 34,78%) - Stima: 54 - 58%

Paolo Scarpa (Centrosinistra, primo turno 32,73%) - Stima 42 - 46%

BALLOTTAGGIO A TARANTO

Stefania Baldassari (Liste civiche, primo turno 22,27%) - Stima: 48 - 52%

Rinaldo Melucci (Centrosinistra, primo turno 17,92%) - Stima 48 - 52%

BALLOTTAGGIO A L'AQUILA

Americo Di Benedetto (Centrosinistra, primo turno 47,07%) - Stima: 54 - 58%

Pierluigi Biondi (Centrodestra, primo turno 35,84%) - Stima: 42 - 46%

BALLOTTAGGIO A CATANZARO

Sergio Abramo (Centrodestra, primo turno 39,72%) - Stima: 53 - 57%

Vincenzo Antonio Ciconte (Centrosinistra, primo turno 31,04%) - Stima: 43 - 47%