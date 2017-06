Ballottaggi, Salvini: Gentiloni non rappresenta più nessuno, a casa

"Non rappresenta più nessuno - ha detto Matteo Salvini -: rassegni le dimissioni. Se dopo decenni ci chiedono di governare Genova, Pistoia o Sesto San Giovanni, vuol dire che possiamo governare anche il Paese". Il leader del Carroccio analizza la vittoria del Centro-Destra ai ballottaggi grazie all'asse l'asse Forza Italia - Lega Nord - Fratelli d'Italia.



Ballottaggi, Salvini, Pd porti subito proposta di legge elettorale a Senato



"Invitiamo il Pd a portare subito al Senato" ?una proposta di legge elettorale maggioritaria, "si puo' portarla in discussione in una settimana". Cosi' Matteo Salvini. Il segretario leghista ha poi rinnovato l'esortazione a Silvio Berlusconi di appoggiare una legge di stampo maggioritario se vuole dimostrare che tiene alla coalizione di centrodestra.



Centrodestra: Salvini, possiamo vincere a livello nazionale



"Abbiamo fatto trenta, facciamo ?trentuno: se dopo decenni" abbiamo vinto in citta' come Genova e Sesto San Giovanni "vuol dire che possiamo farlo anche a livello nazionale". Cosi' Matteo Salvini in conferenza stampa in via Bellerio. "Non vedo l'ora di poter esportare il modello delle amministrative a livello nazionale", ha spiegato Salvini, con riferimento alle alleanze ampie di centrodestra rinnovate in vista delle amministrative. A giudizio del segretario leghista, pero', deve essere una coalizione "con le idee chiare" e "senza tentennamenti" di ammiccamento al Pd.



Centrodestra: Salvini, vedrò Silvio Berlusconi, non mi impunto su primarie



Con Silvio Berlusconi "ci vedremo, ci sentiremo e ragioneremo". E' quanto ha affermato Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio. "Io ho proposto 18 volte di fare le primarie, non solo sul leader ma anche sul programma", ha poi chiarito il segretario leghista a chi gli chiedeva se le primarie sono lo strumento per scegliere il futuro leader del centrodestra. "Mi e' stato detto di no diciotto volte, non mi incaponisco su questo", ha aggiunto. "La priorita' e' fare una legge elettorale di cinque righe e votare subito. La leadership e' l'ultima delle mie preoccupazioni", ha concluso.