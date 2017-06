Ballottaggi, vittoria del Centrodestra. Storica sconfitta del Pd a Genova

Il ballottaggio per l'elezione dei sindaci in 111 Comuni premia il centrodestra, con risultati clamorosi in diverse città. Una di queste è certamente Genova, dove Marco Bucci è il nuovo sindaco, avendo sconfitto Gianni Crivello (centrosinistra). Fa, invece, il bis alla guida di Parma Federico Pizzarotti, sindaco ex 5 Stelle, che si è presentato con una lista civica e ha battuto Paolo Scarpa del centrosinistra.

A Verona Lega e Forza Italia conquistano la città con Federico Sboarina, ex assessore dello stesso sindaco uscente, che batte l'avversaria Patrizia Bisinella, senatrice e fidanzata di Tosi.



A L’Aquila finisce l'era Cialente: dopo un decennio in cui l'amministrazione è stata guidata da un sindaco di centrosinistra, la poltrona di primo cittadino è stata conquistata da Pierluigi Biondi (centrodestra), che ha battuto Americo Di Benedetto (centrosinistra). Centrodestra vittorioso anche a Catanzaro, dove Sergio Abramo si impone sull'avversario Vincenzo Antonio Ciconte (centrosinistra). Clamoroso anche l'esito per Pistoia: la città, che dal dopoguerra è stata sempre governata da un sindaco di sinistra o di centrosinistra, passa nelle mani del centrodestra con Alessandro Tomasi. Stessa sorte per Piacenza, che passa al centrodestra con Barbieri.

Padova va, invece, al centrosinistra: Giordani diventa primo cittadino contro Bitonci. Grande soddisfazione per il Movimento 5 Stelle la conquista di Carrara con Francesco De Pasquale: è la prima volta dalla proclamazione della Repubblica che Carrara ha un sindaco non di sinistra o di centrosinistra ed è la seconda città toscana governata da M5s dopo Livorno, 'conquistata' due anni fa. Clamorosa vittoria dei 5 Stelle anche a Fabriano (Ancona) con Gabriele Santarelli vincitore sull'avversario del Pd Giovanni Balducci.

A La Spezia il ballottaggio è favorevole al centrodestra, con Peracchini che vince su Manfredini (centrosinistra). Rodolfo Ziberna (Forza Italia), sostenuto dalle liste Aiutiamo Gorizia, Unione di Centro, Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Polo di Gorizia, Partito Pensionati, Autonomia Responsabile, conquista la fascia di sindaco a Gorizia.