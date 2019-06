Ballottaggio: domenica al voto 136 Comuni, 15 i capoluoghi

Sono 136 i Comuni interessati al ballottaggio di domenica 9 giugno. Tra questi, sono 15 i capoluoghi: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo. In totale torneranno al voto per il secondo turno delle amministrative124 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi i 15 copoluoghi, e 12 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sono chiamati alle urne complessivamente 3.648.485 elettori in 4.431 sezioni.