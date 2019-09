Bambini strappati a famiglie, parla la mamma della bimba sul palco di Pontida

Intervista esclusiva di Radio Padania alla mamma che è salita sul palco di Pontida con la figlia

Il 17 settembre, nella trasmissione “POTERE AL POPOLO”condotta dal giornalista e storico speaker Sammy Varin, è stata intervistata in esclusiva la coraggiosa MAMMA che è salita sul palco di Pontida con la figlia, per ricordare i bambini strappati a centinaia di famiglie non solo a Bibbiano.

Da mesi l'emittente radiofonica sta raccogliendo il grido di dolore di migliaia di genitori privati dei loro figli senza un grave motivo.

All’interno della trasmissione hanno passato il pezzo “Angeli e demoni”di Michael Ledda, giovane rapper di Bibbiano che ha dedicato una cruda canzone proprio all’argomento.