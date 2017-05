Boschi: misura colma, già riferito in Parlamento. Ora interverranno i legali

GUARDA IL VIDEO

"Quello che dovevo dire per quanto riguarda la vicenda dell'anticipazione del libro del dottor De Bortoli l'ho gia' detto ieri pubblicamente. Su questa vicenda sono gia intervenuta in Parlamento nel 2015 e confermo quanto ho detto in quella sede. Credo che, sinceramente, la misura sia colma". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, nella sala stampa di palazzo Chigi, aprendo una conferenza stampa.

Banca Etruria: Boschi, da ora interverranno legali su vicenda

"Da qui in poi si occuperanno di questa vicenda i miei legali e saranno loro, se necessario, a fornire altri aggiornamenti". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, commentando quanto raccontato nel libro dell'ex direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Boschi ha parlato in apertura di una conferenza stampa dedicata al dissesto idrogeologico a palazzo Chigi.