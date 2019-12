Banche, Di Maio:“Lannutti disponibile al passo di lato”.Ruocco-Maniero in pole

Banche, Di Maio: "Lannutti disponibile a passo di lato"

“Il senatore Elio Lannutti si è detto disponibile a una passo di lato, a un accordo per far partire subito questa commissione e per questo lo ringrazio. Negli accordi, la presidenza della commissione Banche andrà a M5s. Nei prossimi giorni individueremo un nome ma l'importante è che la commissione parta. Dopo Lannutti, per la presidenza credo in ordine ci fossero i deputati Alvise Maniero e Carla Ruocco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e Capo politico di M5s, Luigi Di Maio a Porta a porta in onda stasera su Rai Uno.

Migranti, Di Maio: "Voteremo autorizzazione a procedere Salvini"

“Voglio ricordare una cosa: quando un anno prima bloccammo la Diciotti, era perché l'Europa non ci ascoltava. Facemmo la voce grossa e poi riuscimmo ad ottenere la redistribuzione in altri Paesi europei. Un anno dopo, la redistribuzione funzionava, quindi il blocco della Gregoretti non fu un'azione decisa dal governo, ma dal ministro dell'Interno Salvini. In questo caso l'interesse pubblico prevalente non c'era, fu un'azione personale, tanto che dopo li fece sbarcare. Noi voteremo contro l'interesse pubblico prevalente”.