Banche, Villarosa (M5S): "Rimborseremo tutte le vittime dei crac bancari"

“Abbiamo inserito in Legge di Bilancio un nuovo Fondo da 1,5 miliardi di euro per risarcire i risparmiatori truffati in questi anni. Quindici volte più grande del ridicolo fondo Baretta istituito dal Governo Gentiloni, che prevedeva appena 100 milioni in 4 anni. Già questo è un passo avanti enorme, che ci consentirà di rimborsare tutte le vittime dei crac bancari. Chi si rifiuta di riconoscerlo forse non è in completa buonafede”. Così in un post su Facebook Alessio Villarosa del MoVimento 5 Stelle, sottosegretario al ministero dell’Economia, chiarendo l’intervento del governo a tutela dei risparmiatori.