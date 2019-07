Barbara Lezzi (M5s): "Giorgetti cambia spesso idea. Dica se vuole la crisi"

Governo – Barbara Lezzi (M5s) su Radio 24: “Giorgetti cambia spesso idea. Dica chiaramente se vogliono togliere la fiducia a Conte”

“Giorgetti sentenzia periodicamente cose diverse. Se ha il coraggio vada dal Presidente Conte e gli dica che non ha più la fiducia”. Così il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a Ma cos’è quest’estate su Radio 24 di Elisabetta Fiorito, sulla tenuta del governo. “Noi non faremo inciuci con nessuno - spiega la Lezzi -però bisogna vedere che intenzioni ha la Lega”

Tav - Barbara Lezzi (M5s) su Radio 24: “Porteremo la mozione per bloccarla. Noi sempre coerenti”

“Noi porteremo la mozione per bloccare la Tav in Parlamento. Noi porteremo degli elementi oggettivi dell’inutilità e della dannosità di quest’opera” . Lo afferma il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a Ma cos’è quest’estate su Radio 24 di Elisabetta Fiorito, sul testo che verrà presentato il prossimo 7 agosto in Senato per bloccare la Tav. “Noi siamo contrari all’opera - prosegue la Lezzi – è Salvini che ha cambiato idea”