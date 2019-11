Barbara Lezzi (M5s): "Sì a intervento di Cassa depositi e prestiti per Ilva"

Barbara Lezzi (M5s): “Sì ad un intervento di Cassa depositi e prestiti per Ilva.”

"Un intervento di Cassa Depositi e Prestiti per ex Ilva? “Sì, per esempio” : Lo dice la senatrice del Movimento 5Stelle Barbara Lezzi a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Ci vuole una partecipazione pubblica per fare gli investimenti e mettere in sicurezza. – prosegue a Radio 24 - Non è una statalizzazione deve essere un intervento pubblico non strutturale che porti ad un imprenditore privato che deve fare profitto ma a norma di legge”