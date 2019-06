"Barriera anti-migranti di 243 km". Fedriga prepara il muro con la Slovenia

“Una barriera anti-migranti a Est di 243. È un’ipotesi che si sta valutando col Viminale”. Lungo il confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Sembra quasi una riedizione dell’ex Cortina di Ferro e invece è il progetto del governatore leghista della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Lo spiega lo stesso esponente del Carroccio in una intervista al Fatto Quotidiano.

“Un muro o altro. Adesso non so dirglielo. Ma certo che se l’Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell’Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro”, dice.

“Dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza”, aggiunge Fedriga mutuando l’idea di Donald Trump al confine col Messico o di Victor Orban in Ungheria.

“Noi dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini. Tranquillità nelle case, decoro nelle pubbliche vie. Ladri, delinquenti di piccolo o grande calibro non ne vogliamo”, conclude.