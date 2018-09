Basilicata, M5S: divieto di dimora per Pittella, governatore in esilio

“Lo avevamo già denunciato nei giorni scorsi e lo vogliamo ribadire con ancora più forza oggi: la Regione Basilicata è in ostaggio. Bloccata dai giochi di potere del suo Presidente. Il Governatore Marcello Pittella ha ricevuto questa mattina dal Gip di Matera il divieto di dimora a Potenza, nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana. Siamo dunque arrivati al paradosso: Pittella, già sospeso dalla carica per la legge Severino, adesso è sostanzialmente in esilio. Quanto dovremo andare ancora avanti con questa situazione? Se non ci fossero di mezzo i cittadini lucani sarebbe una barzelletta. Il Consiglio regionale è in scadenza, il governatore in esilio, eppure ancora non c’è la data delle elezioni. Diciamo basta e pretendiamo di andare subito al voto!”. Così in una nota i parlamentari M5S della Basilicata, i Deputati Mirella Liuzzi, Gianluca Rospi e Luciano Cillis e i Senatori Vito Petrocelli, Saverio De Bonis, Agnese Gallicchio, Arnaldo Lomuti.

SANITA': PER PITTELLA DIVIETO DI DIMORA A POTENZA







Il presidente della giunta regionale della Basilicata, Marcello Pittella, torna libero. Lo ha deciso il gip di Matera, Angela Rosa Nettis, a seguito di istanza difensiva scaturita dalla chiusura delle indagini preliminari. Per Pittella è stato disposto il divieto di dimora a Potenza. Pittella era ai domiciliari dal 6 luglio nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità lucana della Procura di Matera. Con tale provvedimento rimane il nodo di poter svolgere le funzioni di presidente della Regione. Disposta la libertà anche per Pietro Quinto, ex direttore generale della Azienda sanitaria provinciale di Matera, ma con divieto di dimora a Matera.